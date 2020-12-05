كنز طبي.. هل يساعد الزنجبيل في منع مخاطر مرض السكري؟

يساعد الزنجبيل في منع العديد من مضاعفات مرض السكري مثل اعتلال الكلية السكري (أمراض الكلى) واعتلال الشبكية السكري (أمراض العين) واعتلال عضلة القلب السكري (أمراض القلب) والاعتلال العصبي السكري (تلف الأعصاب) .





ونعرض اهم فوائد الزنجبيل لمرضى السكرى وذلك وفقا لما اورده موقع " boldsky " .

1. الزنجبيل لعلاج اعتلال الكلية السكري

الاعتلال العصبي السكري هو مرض كلوي مرتبط بمرض السكري ، ويصيب حوالي 25-35 في المائة من مرضى السكر الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة و يمكن أن يؤدي الاعتلال العصبي السكري إلى فشل كلوي مزمن وقد يتسبب في الوفاة في غضون 2-3 سنوات.

أظهرت دراسة التأثير الواقي للزنجبيل ، على غرار الميتفورمين ، وهو دواء يستخدم على نطاق واسع لمرضى السكر، يساعد الزنجبيل على منع تنكس خلايا الكلى وبالتالي يمنع أي ضرر للكلى بسبب ارتفاع نسبة الجلوكوز في الجسم.

2. الزنجبيل لعلاج اعتلال الشبكية السكري يمكن أن يتسبب مرض السكري طويل الأمد في اعتلال الشبكية السكري أو تلف العين. يمكن أن يعزز الجلوكوز الزائد في الدم إطلاق السيتوكينات الالتهابية (التي تسبب الالتهاب) وتكوين الأوعية (تكوين أوعية دموية جديدة من الأوعية الموجودة)، و ينتج عن ذلك أضرار وظيفية وهيكلية لأجزاء مختلفة من العين مثل شبكية العين.

وفقًا لدراسة حديثة، فإن جينجيرول الموجود في الزنجبيل له أنشطة مضادة للالتهابات ومضادة لتكوّن الأوعية الدموية والتي قد تساعد في تقليل نسبة الجلوكوز في الدم ومنع تلف الأوعية الشبكية.

3. الزنجبيل لعلاج اعتلال عضلة القلب السكري

اعتلال عضلة القلب السكري هو السبب الرئيسي لوفيات مرضى السكري حيث حوالي 65 في المائة من الوفيات في مرض السكري ناتجة عن تشوهات الأوعية الدموية أو قصور القلب. يعد الالتهاب والإجهاد التأكسدي من الأسباب الرئيسية للمضاعفات المرضى.

يمتلك الزنجبيل خصائص مضادة لمرض السكر والالتهابات ومضادات الأكسدة ويمكن استخدامه كأفضل بديل في إدارة مرض السكري مقارنة بعلاج الأنسولين.

4. الزنجبيل لاعتلال الأعصاب السكري

يشير اعتلال الأعصاب السكري إلى تلف الأعصاب بسبب ارتفاع نسبة الجلوكوز في الجسم. يؤثر اعتلال الأعصاب السكري بشكل رئيسي على الأعصاب ويسبب ألمًا وخدرًا مزمنين، و أظهرت دراسة أن 6-shogaol ، وهو مركب نشط في هذه العشبة الحيوية قد يساعد في تقليل الألم الناتج عن اعتلال الأعصاب السكري و 12 من الأطعمة الغنية بالبروتين للحوامل.



