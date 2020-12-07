ضبط 288 علبة لبان مجهولة المصدر على شكل سجائر في المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال التجارية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.





وأكد المحافظ، أن تنفيذ تلك الحملات من أولويات العمل وضمن خطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع، موجهًا بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على كافة القطاعات التي تقدم الخدمات للمواطنين والعمل على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





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وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن المديرية نفذت حملة تفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية الخاصة بالسلع الغذائية آسفرت عن ضبط 288 علبة لبان مجهولة المصدر علي شكل سجائر وتشبه احد العلامات التحارية الشهيرة بقرية بهدال داخل أحد المحلات بالقرية، وتم تحرير 12 محضر مخالف جاءت بين ( عدم الإعلان عن الأسعار- عدم حمل شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





من جانبها، نظمت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والاسواق، حيث تم ضبط 20 طن من ملح الطعام مجهول المصدر، كما تم ضبط 1690 كرتونه حلوى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، بالإضافة لضبط 11 ألفا و808 عبوات حلوى منتهية الصلاحية، حيث تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة، كما تم خلال الحملات تحرير 64 مخالفة تموينية بالمرور على المخابز البلدية تنوعت المخالفات بين خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم نظافة أدوات العجن والانتاج





وأضاف اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوى، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة على الأسواق بنطاق قرى المركز والمدينة، بالتعاون مع إدارة تموين بالمركز وجهاز حماية المستهلك، والطب البيطري، والجهات المعنية، وقد أسفرت الحملة عن ضبط مخزن مواد غذائية يدار بدون ترخيص، كما تم التحفظ على(100)، كرتونة مشروب صناعي، تحتوى على (28800 كيس)، و50 كرتونة حلوى بدون فواتير ومنتهية الصلاحية، و(120) زجاجة منظفات مجهولة المصدر، وتحرير ثلاثة محاضر عدم احتفاظ بشهادة صحية، ومحضرين إدارة محال بدون ترخيص، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



