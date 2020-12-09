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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. صدمة كبرى لمستخدمى هواتف سامسونج بدءا من العام القادم.. أبل تطلق رسميا سماعات AirPods Max

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:24 ص
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة على النحو التالي:


أعلنت شركة Apple آبل رسميا عن سماعات AirPods Max التى تتمتع بتقنية عزل الضوضاء، وذلك بعدما كشفت تسريبات أنه سيتم إعلانها فى شهر مارس القادم 2021 ، ومن المقرر أن تطلق آبل السماعات فى الأسواق العالمية 15 ديسمبر المقبل. 


مع بداية العام الجديد 2021 من المتوقع أن تحتدم المنافسة بشدة بين شركات الهواتف الذكية، خاصة بين شركة سامسونج الكورية الجنوبية و كذلك شركة وان بلس الصينية، خاصة بعدما أعلنت الشركتان عن سلسلة هواتف لكل منهما تحتوى على عدد من الإمكانات والقدرات الكبيرة والتى ستقدم مفهموما جديدا بين شركات الهواتف الذكية. 


أطلقت شركة "واتسآب" الأمريكية ميزة جديدة تدعم عمليات التسوق عبر التطبيق الخاص بمنصتها الشهيرة للدردشة عبر الإنترنت "واتسآب".


أطلقت شركة "أدوبي" الأمريكية، رائدة صناعة برمجيات التصميم والنشر الإلكتروني في العالم، نسخة من تطبيق الجرافيكس الشهير "لايت روم" تدعم الأجهزة المعتمدة على نظامي تشغيل "ويندوز" و"ماك أوه إس" المزودة برقائق معالجات ذات المعيارية الحاسوبية "أيه آر إم".


أعلنت شركة "يوتيوب" الأمريكية عن دعم منصتها الشهيرة لنشر ومشاركة مقاطع الفيديو "يوتيوب"، البث المباشر لمقاطع الفيديو المصورة بتقنية "المدى الديناميكي العالي" المعروفة اختصارا "إتش دي آر".


أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، أنه من المقرر إطلاق خدمة برنامج ممارسة التمارين الرياضية الجديد "أبل فيتنيس بلس" في 14 ديسمبر الجاري.


تصدرت لعبة Cyberpunk 2077 قائمة البحث على المحرك الأشهر عالميًا جوجل فى الساعات القليلة الماضية، حيث جاءت ضمن أكثر بحثًا لتتصدر تريند جوجل بجدارة، والتى سوف تصدر بشكل رسمي يوم 10 ديسمبر الجاري.


أعلنت شركة جوجل الأمريكية أنها ستقوم بإتاحة خدمة البث الموسيقى الشهيرة من شركة آبل Apple Music إلى مكبرات الصوت والشاشات الذكية الخاصة بها التى تدعم Google Assistant ، وستبدأ فى تطبيق الخدمة فى دول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان. 


كشفت تقارير أن شركة سامسونج ستتخذ نفس القرار الذى اتخذته شركة آبل الأمريكية مع إطلاق هواتفها آيفون 12 ، بعد إصدار أى شواحن أو سماعات جديدة مع الهواتف، الأمر الذى سيجعل شراء أى هواتف جديدة من سامسونج لن يشمتل على وجود شاحن أو سماعة. 


منذ أيام قليلة، أعلنت شركة آبل  Apple أنها ستطلق برنامج جديد لإصلاح هواتف iPhone 11 التي واجهت عددا من المشكلات في خاصية اللمس بالشاشة، حيث واجه بعض المستخدمين مشكلات تجعل الشاشة تتوقف عن الاستجابة للمس. 


استطاع أشهر هاتف ذكي فى العالم آيفون تقديم أفضل تجربة استخدام لملايين المستخدمين بتقديم أفضل الأحجام و في نفس الوقت بتصاميم غاية فى الأناقة، وهي فلسفة آبل التى تتبنى مفهوم الأداء السلس و جمال التصميم في وقت واحد، ومن أفضل هذه الإصدارات آيفون 8، حيث يمكنك الحصول عليه بأقل سعر ممكن.
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