أخبار التكنولوجيا.. هجهوم شرس على فيسبوك بسبب شعار العلم الإسرائيلي..عودة ماسنجر للعمل بعد توقف لساعات

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة على النحو التالي:
كشفت تقارير تقنية حديثة أن الخدمات التي تقدمها شركة آبل الأمريكية عملاقة التقنية فى العام ستتخطي فى حجم مبيعاتها آيفون بحلول عام 2024، حيث تهدف الشركة لمضاعفة أرباحها بأرقام جنونية من خلال الخدمات الشهيرة التى تجعل مستخدمي آيفون يقبلون عليها للتمتع بها.
يبدو أن شركة جوجل الأمريكية قررت أن تسعد محبيها حول العالم بمجموعة من الخصومات قبل نهاية العام الجاري، بعدما أعلنت عن بعض العروض على أحدث هواتفها التى تعمل بنظام الأندرويد الخام، حيث كشفت عن خصم كبير لهاتفها Pixel 4a 5G ليصبح سعره 499 بدلًا من 700 دولار.
يبدو أن شركة جوجل الأمريكية قررت المنافسة بشراسة فى فئات الهوافت الإقتصادية، بعدما أتاحت على متجرها الإلكتروني بالنسخة الأمريكية عرض علي هاتف Pixel 3 بأقل من نصف سعره تقريبًا، وهو الأمر الذى فسره الخبراء بمحاولة جوجل لفرض سيطرتها بسوق الهواتف الذكية.
كشفت تسريبات عن نية شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة التقنية فى العالم طرح قارىء بصمة جديد مع إطلاق سلسة جلاكسي S21 العام القادم، لتحل محل القارىء الحالى المتواجد أسفل الشاشة.
كشفت شركة أوبو Oppo، بشكل رسمي عن هاتفيها الأحدث ضمن سلسلة "رينو"، وهما Oppo Reno5 5G و Reno5 Pro 5G، ويتطابق الهاتفان في بعض المواصفات ولكن توجد بعض الاختلافات الرئيسية من بينها المعالج.
عاد تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، للعمل مرة أخرى بعد عطل دام لأكثر من 6 ساعات اليوم الخميس، والذي تسبب فى فقدان التواصل بين المستخدمين.
فرضت وكالة البيانات الفرنسية CNIL، غرامات على شركتي جوجل Google، وأمازون Amazon، بسبب انتهاك قواعد الدولة بعد نشر أدوات تتبع الإعلانات عبر الإنترنت والتي تسمى "ملفات تعريف الارتباط" دون موافقتها.
شن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما شرسا على شركة فيسبوك Facebook، وهذا بعد إضافة شعار العلم الإسرائيلي في أحدث الخلفيات الموجودة على الشبكة الاجتماعية، وذلك احتفالا بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) لعام 2020 والذي يوافق اليوم الخميس 10 ديسمبر ويستمر لمدة ثمانية أيام.