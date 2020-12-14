أخبار الفن| تفاصيل التحقيق مع محمد رمضان بتهمة التطبيع مع إسرائيل.. هكذا احتفلت ماجدة الرومي بعيد ميلادها

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها:









كشف نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، تفاصيل مثول محمد رمضان للتحقيق، قائلا: " الساعة الرابعة مساء اليوم حضر الفنان محمد رمضان إلى النقابة وخضع للتحقيق، والتي شملت في عضويتها مستشار يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوين من مجلس نقابة المهن التمثيلية وهما سامي مغاوري وايمن عزب ".













ظهر الفنان الموقوف محمد رمضان مساء اليوم في مقر نادي نقابة المهن التمثيلية بالجيزة يتلاعب بالكرة، في حضور شقيقه ومدير أعماله محمود، ونشر مقطع مصور عبر حسابه على موقع انستجرام معلقا: دلوقتي من نادي نقابتي #نقابةالمهن التمثيلية بمسقط رأسي وأفتخر #محافظة_الجيزة.













شاركت الإعلامية رضوى الشربيني صورا جديدة بلوك شعر جديد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.







تصدر مدحت العدل مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد اعلانه الترشح لرئاسة نادي الزمالك.









بدأ المخرج أحمد الجندى فى مونتاج فيلمه الجديد "وقفة رجالة" تمهيدًا لعرضه مطلع يناسر المقبل 2021، ويشارك فى بطولته ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقى، ومحمد سلام، وظهور خاص للفنانة أمينة خليل.









نشرت الفنانة الشابة سهر الصايغ رسالة لمتابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.







احتفلت النجمة الكبيرة ماجدة الرومي بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية، ونشرت عدد من الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك.





