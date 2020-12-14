بإجمالي 259 طالبا وطالبة.. إعلان الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة العريش

أولا :- كلية التربية عدد الطلاب المرشحين اجمالى٩٢طالب وطالبة.

ثانيا :- كلية العلوم الزراعيه البيئية:عدد الطلاب المرشحين ٣٤طالب وطالبة.

ثالثا :- كليه التربية الرياضية :عدد الطلاب المرشحين ٢٨ طالب وطالبة.

رابعًا :- كليه العلوم :عدد الطلاب المرشحين ٢١طالب وطالبه.

خامسا: - كليه الآداب:عدد الطلاب المرشحين ٢١طالب وطالبة.

سادسًا: - كلية التجاره:عدد الطلاب المرشحين٢١ طالب.

سابعًا :- كلية الاقتصاد المنزلى:عدد الطلاب المرشحين ٢٣طالب وطالبة.

ثامنًا : -كليه الاستزراع المائى والمصايد البحرية :عدد الطلاب المرشحين ٥ طلاب.



ونوه الدكتور سعيد لافي،إلى حرص إدارة الجامعة على توفير المناخ الملائم للطلاب وتشجعيهم على المشاركة في اختيار من يمثلهم في مجالس اتحاد الطلاب في الكليات والجامعة ،و أنه تم البدء في تنظيم العملية الانتخابية لاتحاد الطلاب للعام الجامعي الحالي لتسير بنزاهة وشفافية لإفراز طلاب قادرين على تمثيل وخدمة زملائهم والتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم.



وقال لافي إن إجراء الانتخابات الطلابية هذا العام تتم في ظروف مختلفة عن الأعوام السابقة حيث شدد على ضرورة التأكد على الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة منذ نهايات العام الماضي ضمانا لسلامة أبنائنا الطلاب و جميع العاملين بالجامعة للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.



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ونوه الدكتور سعيد لافي،إلى حرص إدارة الجامعة على توفير المناخ الملائم للطلاب وتشجعيهم على المشاركة في اختيار من يمثلهم في مجالس اتحاد الطلاب في الكليات والجامعة ،و أنه تم البدء في تنظيم العملية الانتخابية لاتحاد الطلاب للعام الجامعي الحالي لتسير بنزاهة وشفافية لإفراز طلاب قادرين على تمثيل وخدمة زملائهم والتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم.وقال لافي إن إجراء الانتخابات الطلابية هذا العام تتم في ظروف مختلفة عن الأعوام السابقة حيث شدد على ضرورة التأكد على الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة منذ نهايات العام الماضي ضمانا لسلامة أبنائنا الطلاب و جميع العاملين بالجامعة للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.اقرأ أيضا:

تاسعًا : - كليه الطب البيطري :عدد الطلاب المرشحين ١٤ طالب وطالبة.وقال الدكتور سعيد لافي رئيس جامعة العريش، إن إجراء الانتخابات الطلابية يعكس إهتمام الدولة وحرصها على توفير كافة الفرص أمام طلاب الجامعة للقيام بالممارسات الديمقراطية التي تؤهلهم مستقبلا لتبوء المناصب القيادية .وأشار إلى أنه تم التنسيق بين إدارة رعاية الشباب بالجامعة واللجان المشكلة للإشراف على انتخابات كل كلية في إطار خطة الإجراءات الإحترازية التي تطبقها الجامعة،مؤكدا أهمية تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة والانضمام لاتحادات طلاب الكليات وضرورة الالتزام بمواعيد وتوقيت الجدول الزمني المقترح للانتخابات.