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مرأة

للتعافي من كورونا .. دراسة تنصح بممارسة 5 تمارين رياضية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 04:00 ص
دراسة تنصح بممارسة
دراسة تنصح بممارسة 5 تمارين رياضية
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة، إن الانخراط في الأنشطة البدنية يمكن أن يساعدك على الشعور بالطبيعية ويمكن أيضًا أن يعزز من عملية التعافي من فيروس كورونا.

وحسب موقع timesofindia إذا كنت لا تزال تتعافى من COVID-19 ، فلا يزال يتعين عليك البقاء في الحجر الصحي ويجب ألا تتواصل مع أشخاص آخرين على الإطلاق، إلى جانب ذلك، إذا كنت تشعر بتحسن أكبر من ذي قبل ، يمكنك العودة إلى روتينك المعتاد والانخراط في الأنشطة البدنية ولكن امتنع عن التدريبات والتمارين الشاقة التي يمكن أن تؤثر على الجهاز التنفسي والقلب.

وفقًا للدراسة المنشورة في JAMA Cardiology ، فإن ممارسة التمارين أثناء المعاناة من كورونا COVID-19 يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض ويمكن أن يؤدي إلى أمراض أخرى مثل التهاب عضلة القلب والتهاب عضلات القلب وما إلى ذلك.

فيما يلي بعض التمارين المنزلية السهلة التي يمكنك القيام بها أثناء التعافي من كورونا COVID-19.

1- المشي
المشي هو من أسهل التمارين وأكثرها أمانًا التي يمكنك القيام بها في المنزل، خاصة عندما تتعافى من COVID-19، يمكن أن يساعدك على استعادة قوتك ولياقتك، ولكن لا تفرط في ممارسته واقتصِره على 10 إلى 15 دقيقة.

2- تمرين السلم 
هناك تمرين سهل آخر وهو تمرين السلم، والذي يمكنك القيام به بشكل مريح للغاية في المنزل، لا يتطلب الكثير من طاقتك ولكنه سيساعدك على تقوية عضلات ساقيك.

3- الجلوس
إذا شعرت بالإرهاق الشديد، يمكنك دائمًا وضع نفسك في وضع الجلوس والسير في نفس المكان، سيساعدك ذلك على تمرين ساقيك وتحسين الموقف والتوازن.

4- رفع الأصابع 
تمسك بدرابزين أو اطلب دعم الحائط وارفع ساقيك جانبًا، ارجع إلى الموضع الأولي وكرر الأمر نفسه، سيعطي هذا ساقيك الدفء وخفة الحركة للعودة إلى شكلها الطبيعي، وبالمثل  يمكنك تمرين ربلتيك ولكن مع رفع أصابع قدميك ثم خفض الكعبين لأسفل.

5- اليوجا
يوصي الخبراء والأطباء بممارسة اليوجا والتأمل لمن يتعافون من كوفيد -19.

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