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محافظات

في اجتماعين متتاليين.. محافظ الفيوم يناقش مع رؤساء المدن والقرى ومسئولي الأملاك آليات العمل بملف تقنين الأراضي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعين موسعين مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى، ومسئولي أملاك الدولة بالوحدات القروية، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة، وبحث آليات الإسراع في معدلات العمل للانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، والمستشار محمد مصطفى، المستشار القضائي للمحافظة، والدكتور أحمد ثابت، مدير إدارة أملاك الدولة، المستشار الاقتصادي للمحافظة.


وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الاجتماعين ناقشا أوجه ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة بكل مركز من المراكز، وتقسيمها من حيث الجدية وعدم الجدية، وما تم إرساله إلى هيئة المساحة العسكرية لفحصه، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، والعقود التى تم إبرامها حتى الآن.


وشدد المحافظ على ضرورة استرداد جميع أراضي أملاك الدولة التى لم يتقدم واضعو اليد بتقديم طلبات لتقنينها، أو تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، وكذلك الطلبات غير الجادة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة حيال المسئولين عن إرسال طلبات التقنين إلى المساحة العسكرية غير مستوفاة للشروط.



                                                               
كما أكد "الأنصاري" ضرورة التحرك السريع والجاد فى التعامل مع ملف التقنين، مشيرًا إلى أنه يحق للمواطن التقدم بتظلم خلال 15 يومًا من انتهاء البت، كما يحق للمحافظة استرداد الأرض بعد مرور 15 يومًا أخرى حال عدم الالتزام بالشروط، مشيرا إلى أن المنفعة العامة مقدمة على المصلحة الشخصية في ملف التقنين، وللوحدات المحلية الأولوية في الحصول على أراضي أملاك الدولة لإقامة مشروعات خدمية عليها تخدم جموع المواطنين.


واستعرض محافظ الفيوم، معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والمستهدف خلال الفترة القادمة بكل مركز من المراكز، مطالبًا رؤساء المدن والوحدات القروية ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة لزيادة معدلات الأداء والانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت، مشددًا على تحويل الطلبات المقدمة للتقنين على مستوى المحافظة وعددها 9 آلاف طلب، إلى عقود أو أراضي تم استردادها بالفعل من غير الجادين، كما شدد على عدم تأجيل أي ملف، وسرعة البت في التظلمات المقدمة من المنتفعين، وسرعة إجراء المعاينات للطلبات المقدمة.  

 
ولفت خلال الاجتماعين، إلى شمول المبادرة الرئاسية لتطوير الـ1000 قرية والتى سيتم إطلاقها قريبًا، لقرى مركزي يوسف الصديق واطسا، موجهًا رؤساء قرى المركزين بوضع خطط تنموية شاملة توضح جميع احتياجات القرى وتوابعها من الخدمات، مع ضرورة أن تكون بمؤشرات تنموية واضحة ودقيقة وحقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل خلال الأسبوع القادم للتعريف بجميع جوانب هذه المبادرة. 
 

وفيما يتعلق بجائحة كورونا، وجه محافظ الفيوم، رؤساء المراكز والقرى، بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، خصوصًا بعد ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الممارسات الخاطئة والتهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية يتسبب فى تفاقم الأزمة وارتفاع عدد الإصابات.


كما وجه المحافظ، رؤساء المدن والقرى، بإعداد حصر دقيق بالأماكن التى سيتم استثناءها من قرار غلق الورش بمواعيد الحظر، موجهًا باقتصار هذه الورش على ورش الميكانيكا وصيانة الكاوتش حرصًا على سلامة المواطنين ليلًا، مع مراعاة أن تكون هذه الورش بالشوارع والطرق الرئيسية وبعيدًا عن الكتلة السكنية.


من جانبه، استعرض نائب المحافظ خلال الاجتماعين، عددًا من الملفات الهامة، منها التنسيق مع عدد من البنوك لزيادة عدد ماكينات الصرف الآلي للتيسير على المواطنين، وعروض عدد من شركات المحمول لتنفيذ محطات جديدة لتحسين مستوى الخدمة، وتكليف رؤساء القرى والمدن بسرعة إرسال تقرير حول رخص المباني التي تم إصدارها منذ عام 2014 حتى الآن حتى يتسنى إعادة فحصها، وكذلك حصر عمال النظافة والسائقين، وعدد معدات النظافة، وكميات القمامة التي يتم رفعها، حتى يتسنى دراسة مدى إمكانية تأسيس شركة للنظافة بالمحافظة أو الاكتفاء بدعم مجالس المدن في هذا الشأن.
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