قبل 31 ديسمبر.. الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني





وفى ذات الإطار، وتيسيرًا على المواطنين يمكن لمالكى المركبات السارية طلب إصدار ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمرور ( بوابة مرور مصر ) على موقع وزارة الداخلية ( https://moi.gov.eg/ ).



