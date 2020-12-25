محمد الحلو: الأسد مثل القطة بالنسبالنا بنربيهم في البيت .. فيديو





وأضاف "الحلو" في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، إن الأسد يتربى معهم في المنزل حتى يبلغ ال6 أشهر وبعد ذلك ينتقل إلى السيرك، موضحا أن الأسود مثل الأطفال يفعلون بعض الأحيان أشياء جميلة.





وأضاف أن الأسود تحب اللعب والمرح ولكن المشكلة في الأظافر لانهم يخربون الأشياء مثل الأثاث المتواجد في المنزل، مثل القطط، موضحا أنه من الخطأ تقليم أظافر الأسد لأنه يتأثر نفسيا، ولكن يمكن بعد موته تؤخذ وتصنع إكسسوارات مثل السلاسل.





وأشار محمد الحلو، إلى أنه انتقل من طنطا إلى القاهرة في التاسعة من عمره عندما كان في الصف الرابع الابتدائي، مشيرا إلى أن والده رفض دخوله في مجال السيرك وفضل الاهتمام بالتعليم.

روى الفنان محمد الحلو، بداياته مع السيرك وعالم الحيوان وترويض الأسود، موضحا أنه نشأ في عائلة تحب تربية الأسود، وقال : الأسود تربى معنا في البيت مثل القطط بالنسبة لنا.