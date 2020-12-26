ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حصاد الرياضة .. شوبير يهاجم إدارة مرتضى منصور.. الزمالك ينتظر 10 ملايين دولار فى مصطفى محمد.. وكلوب يرد على تلميحات محمد صلاح بالرحيل

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:04 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
Advertisements
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من  اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


هاجم الإعلامي أحمد شوبير، إدارة نادي الزمالك السابقة، وذلك لفشلهم في ملف التعاقدات والتجديدات على حد وصفه.



كشف الإعلامي أحمد شوبير مقدم برنامج ملعب أون تايم سبورتس، كواليس خطيرة في أزمة منتخب الشباب الذي تم إقصاؤه من بطولة كأس شمال أفريقيا بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه.


كشف عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالفريق تلقى عروضًا من جانب فرنسا والبرتغال وتركيا للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.


كشف محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، كواليس تجديد إعارة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رزاق سيسيه، وحقيقة أحقية القلعة البيضاء في استعادة المهاجم الدولي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة بنادي ليفربول باستفاضة عن نجمنا المصري الدولي محمد صلاح ومستقبله مع بطل الدوري الإنجليزي بعد التكهنات التي انتشرت في الأيام القليلة الماضية.


وجه شادى محمد، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى السابق، رسالة إلى رمضان صبحى لاعب القلعة الحمراء والمنتقل حديثا لبيراميدز عقب الرحيل عن صفوف المارد الأحمر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. رسالة من مرتضى منصور لـ لاعبي الزمالك.. قرار جديد من لجنة الانضباط حول خناقة كهربا ومحمد فضل

أخبار الرياضة.. رد فعل عائلة مرتضى منصور على خسارة الزمالك.. حقيقة تزوير مسحة رضوان جيد

أخبار الرياضة.. الزمالك يخسر حميد أحداد إفريقيا.. موسيماني يرفض نجما جديدا من بيراميدز

أخبار الرياضة.. إعلان موعد قمة الأهلي والزمالك في الدوري.. ولاعب منتخب العراق ينتظر موافقة باتشيكو

أخبار الرياضة.. خناقة جديدة بين مرتضى منصور وميدو.. بشرى لجماهير الزمالك.. الغيابات تضرب الأهلي

أخبار الرياضة.. رسالة مثيرة من أمير مرتضى لإدارة الزمالك.. أحمد الشيخ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. والغندور يوضح كواليس أزمة المستحقات بالزمالك

ترشيحاتنا

أولها في الرابعة مساء.. نكشف تفاصيل مرور 6 كويكبات بمسافات متفاوتة من الأرض اليوم

عقب تلقيه لقاح موديرنا.. طبيب أمريكي يتعرض لأزمة صحية

كورونا بالحجم العائلي.. طبيب يحذر من التهاون مع أعراض البرد وإهمال الإجراءات الاحترازية

تركي آل الشيخ يشارك بكتابة 3 أغنيات في ألبوم عمرو دياب الجديد

في فيلم الانس والجن.. يسرا: دخلت في نوبة ضحك مع عادل إمام فشتمتنا الفنانة أمينة رزق

رحيل مصطفى محمد مرفوض وهذه كواليس مستحقات ساسي.. أبرز تصريحات أيمن يونس

Advertisements

لو الأهلي كان قطع رقبته.. رضا عبد العال: محدش عارف يحسم ملف احتراف مصطفى محمد في الزمالك

توقيت غريب جدا.. أسطورة ليفربول يعلق على تصريحات محمد صلاح بشأن رحيله عن الفريق

حصاد الرياضة .. شوبير يهاجم إدارة مرتضى منصور.. الزمالك ينتظر 10 ملايين دولار فى مصطفى محمد.. وكلوب يرد على تلميحات محمد صلاح بالرحيل

رحيل مصطفى محمد مرفوض وهذه كواليس مستحقات ساسي.. أبرز تصريحات أيمن يونس

رضا عبد العال: لو اتعرض عليا تدريب الزمالك الآن سأرفض

لا أرى سببا لترك ليفربول حاليا سوى الطقس.. كلوب يرد على تلميحات محمد صلاح بالرحيل

أجمل 5 سنين في حياتي ... محمد عواد يوجه رسالة رومانسية لزوجته

التوأم فضل رحيل رفعت.. محمد مصيلحي: سيسه كان رغبة حسام حسن الوحيدة

تقارير انجليزية: محمد صلاح الأوفر حظًا للفوز بجائزة الحذاء الذهبي فى البريميرليج

شادي محمد: رمضان صبحي فضل المال عن الأهلي وأزمة حسام عاشور نقص خبرة مع الإعلام

رودريجو يغيب عن ريال مدريد في هذه المباريات

10 ملايين دولار.. الزمالك: نريد تحقيق أقصى استفادة من احتراف مصطفى محمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات الأبراج 2021.. تجارب فاشلة في الحب لمواليد هذا البرج.. والانفصال يهدد الثور

إنت فاكرني كاسبها في مسابقة لبان.. قصة سيارة حمادة هلال فى فيلم "الحب كده" | صور

شاهد.. أول عيادة نفسية للعلاج بالمخدرات في بريطانيا