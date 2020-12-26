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رياضة

30 دقيقة.. الاتحاد يتقدم بهدف على الهلال في كلاسيكو السعودية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:21 م
الهلال والاتحاد
الهلال والاتحاد
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مجدي سلامة
مضت نصف ساعة من كلاسيكو السعودية بين الإتحاد والهلال بتقدم الأول بهدف نظيف ، في المباراة التي تقام بينهما حاليًا ، في إطار الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان .

وجاء هدف اللقاء الوحيد ححتى الآن عن طريق عبد الرحمن علي العبود في الدقيقة 20 من عمر الشوط الاول .


ويلعب الهلال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حبيب الوطيان

خط الدفاع: محمد البريك – جانغ هيون سو – محمد جحفلي – أمير كردي

خط الوسط الدفاعي: جوستافو كوبلار – سلمان الفرج

خط الوسط الهجومي: أندري كاريلو – لوسيانو فبيتو – سالم الدوسري

في الهجوم: بافيتيمبي جوميز

ودخل الهلال المواجهة وهو في صدارة جدول الترتيب وبرصيده 22 نقطة من 9 مباريات، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات، وتعادل في مباراة وخسر في مثلها.


ويلعب الاتحاد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – زياد المولد – أحمد حجازي – مهند القشنيطي

خط الوسط الدفاعي: كريم الأحمدي - عبد الاله الملكي

خط الوسط الهجومي: عبدالرحمن العبود - رومانيهو – عبدالعزيز البيشي

في الهجوم: بريجوفيتش


ويأتي نادي الاتحاد في المركز الخامس من ترتيب دوري محمد بن سلمان وبرصيده 14 نقطة من 9 مباريات أيضا، حيث تمكن النمور من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 وخسر مواجهة واحدة.

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