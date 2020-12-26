30 دقيقة.. الاتحاد يتقدم بهدف على الهلال في كلاسيكو السعودية

مضت نصف ساعة من كلاسيكو السعودية بين الإتحاد والهلال بتقدم الأول بهدف نظيف ، في المباراة التي تقام بينهما حاليًا ، في إطار الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان .





وجاء هدف اللقاء الوحيد ححتى الآن عن طريق عبد الرحمن علي العبود في الدقيقة 20 من عمر الشوط الاول .









ويلعب الهلال بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: حبيب الوطيان





خط الدفاع: محمد البريك – جانغ هيون سو – محمد جحفلي – أمير كردي





خط الوسط الدفاعي: جوستافو كوبلار – سلمان الفرج





خط الوسط الهجومي: أندري كاريلو – لوسيانو فبيتو – سالم الدوسري





في الهجوم: بافيتيمبي جوميز





ودخل الهلال المواجهة وهو في صدارة جدول الترتيب وبرصيده 22 نقطة من 9 مباريات، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات، وتعادل في مباراة وخسر في مثلها.







