30 دقيقة.. الاتحاد يتقدم بهدف على الهلال في كلاسيكو السعودية

مضت نصف ساعة من كلاسيكو السعودية بين الإتحاد والهلال بتقدم الأول بهدف نظيف ، في المباراة التي تقام بينهما حاليًا ، في إطار الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان .
وجاء هدف اللقاء الوحيد ححتى الآن عن طريق عبد الرحمن علي العبود في الدقيقة 20 من عمر الشوط الاول .
ويلعب الهلال بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: حبيب الوطيان
خط الدفاع: محمد البريك – جانغ هيون سو – محمد جحفلي – أمير كردي
خط الوسط الدفاعي: جوستافو كوبلار – سلمان الفرج
خط الوسط الهجومي: أندري كاريلو – لوسيانو فبيتو – سالم الدوسري
في الهجوم: بافيتيمبي جوميز
ودخل الهلال المواجهة وهو في صدارة جدول الترتيب وبرصيده 22 نقطة من 9 مباريات، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات، وتعادل في مباراة وخسر في مثلها.
ويلعب الاتحاد بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
خط الدفاع: سعود عبدالحميد – زياد المولد – أحمد حجازي – مهند القشنيطي
خط الوسط الدفاعي: كريم الأحمدي - عبد الاله الملكي
خط الوسط الهجومي: عبدالرحمن العبود - رومانيهو – عبدالعزيز البيشي
في الهجوم: بريجوفيتش
ويأتي نادي الاتحاد في المركز الخامس من ترتيب دوري محمد بن سلمان وبرصيده 14 نقطة من 9 مباريات أيضا، حيث تمكن النمور من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 وخسر مواجهة واحدة.