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أخبار العالم

بعد انفجار ناشفيل.. إطلاق نار في ولاية إلينوي وسقوط قتلى وجرحى

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:08 ص
صدى البلد
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حسام رضوان

نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية اليوم الأحد عن الشركة في ولاية إليوي الامريكية قولها بوقوع قتلى ومصابين في حادث إطلاق نار.

وأعلن الشرطة في ولاية إلينوي عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار في صالة بولينج، شمالي الولاية.

وأوضحت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على منفذ إطلاق النار واحتجازه.

ويأتي ذلك بعد يومين من انفجار  ناشفيل في ولاية تينيسي الأميركية.

وانفجرت عربة سكن "كرفان"، الجمعة، وسط ناشفيل عشية احتفالات عيد الميلاد، ما خلف دمارا واسعا وأضرارا بعشرات المباني.

بدورها، أكدت الشرطة أن  الانفجار كان "عمل متعمد" وألحق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية وأثر على شبكة الاتصالات والكهرباء في المدينة.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي "إِف بي آي" حدد  شخصا مثار اهتمام  على صلة بتفجير مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص وخلف أضرارا واسعة.

وذكرت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن المشتبه به هو أنتوني كوين وارنر يبلغ 63 عاما، وهو من سكان ناشفيل ويمتلك سيارة "أر في" كارافان شبيهة بتلك التي انفجرت يوم الجمعة.

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