حكاية شارع.. مصطفى الرافعي من نسل عمر بن الخطاب وصاحب نشيد اسلمي يا مصر

منصب القضاء الشرعي في كثير من أقاليم مصر، وكان آخر عمل له هو رئاسة محكمة طنطا الشرعية، أما والدته فكانت سورية الأصل وتزوجت من والده وعاشا في بهتيم بالقليوبية.

تولى والد الرافعي منصب القضاء الشرعي في كثير من أقاليم مصر، وكان آخر عمل له هو رئاسة محكمة طنطا الشرعية، أما والدته فكانت سورية الأصل وتزوجت من والده وعاشا في بهتيم بالقليوبية.

يناير سنة 1880 ، يعود نسبه إلى الخليفة عمر بن الخطاب.

مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي العمري، وهو أحد

مصطفى الرافعي هو مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي العمري، وهو أحد أعلام الأدب ولد في يناير سنة 1880 ، يعود نسبه إلى الخليفة عمر بن الخطاب.

مصطفى الرافعي بالنزهة، فالكثير يمر من خلاله ولكن البعض فقط يعرف تاريخه، فمن هو

وحكاية اليوم تشمل شارع مصطفى الرافعي بالنزهة، فالكثير يمر من خلاله ولكن البعض فقط يعرف تاريخه، فمن هو مصطفى الرافعي؟

بدأ الرافعي حياته العلمية من المدرسة الابتدائية في دمنهور، حيث كان والده قاضيا بها، وحصل على الشهادة الابتدائية بتفوق ثم أصيب بمرض التيفود جعله يجلس في المنزل عدة شهور وخرج من هذا المرض مصابًا في أذنيه.









عاد إلى حياته من جديد بعد المرض، ولكن كانت آثاره الجانبية ما زالت موجودة ولم يستطع إكمال تعليمه، حيث فقد سمعه نهائيا في الثلاثين من عمره.









الرافعي لم يستكمل تعليمه، فقد توقف عند الشهادة الابتدائية، مثل العقاد، فكلاهما لم يحصل على شهادة غير الشهادة الابتدائية، وبالرغم من فقد ه للسمع، فقد كان الرافعي من أصحاب الإرادة الحازمة القوية فلم يعبأ بالعقبات؟









لم يستسلم الرافعي للمرض والصم اشتد عزمه وأخذ نفسه بالجد والاجتهاد، وتعلم على يد والده إلى أن تكون فيه أديبا كبيرا و أثرى الرافعي الأدب العربي بالعديد من التحف الادبية.









احتفل الرافعي بصدور ديوانه الأول عام 1903 ولاقى إعجاب جميع شعراء عصره وعلى رأسهم البارودي، ولكنه سرعان ما ترك الشعر وتوجه إلى النثر وبرع فيه وكتب العديد من الخرافات مثل" أوراق الورد"، "حديث القمر"، "تحت راية القرآن"، "إعجاز القرآن والبلاغة النبوية".



