أخبار التوك شو.. أحمد موسى: إيطاليا رفضت إطلاع مصر على محتويات كمبيوتر ريجيني.. الصحة: السيسي حقق حلم المصريين في الحصول على الخدمات العلاجية.. الإعلام اليمنية: تفجير مطار عدن هجمة إرهابية

أحمد موسى: إيطاليا رفضت إطلاع مصر على محتويات الكمبيوتر الخاص بـ ريجيني.. فيديو
نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار، ناقشت العديد من الموضوعات الهامة ومنها:
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أصدر بيانا أمس، الأربعاء، بإغلاق قضية مقتل الإيطالي جوليو ريجيني، لعدم التوصل إلى المتهم.
وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، «مصر منذ اللحظة الأولى لقضية ريجيني تحاول الوصول إلى الحقيقة، وبيان النائب العام أكد أن رفض الاستجابة للطلبات المصرية من قبل إيطاليا يخرج عن نطاق الأعراف في إجراءات التعاون القضائي الدولي»، مؤكدا أن النيابة المصرية تمتلك الحق الأصيل في التحقيق بقضية ريجيني.
أكدت الفنانة يسرا اللوزي أنها غير مستوعبة حتى الآن أن هناك دعما كبيرا لها وأن هناك العديد من الأشخاص قاموا بكتابة كلام إيجابي ردا على التنمر الذي طال ابنتها لافتة إلى أن الموضوع ليس ابنتها فقط لكن الصورة أكبر في طريقة تعامل المجتمع مع فئات معينة.
وأضافت اللوزي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أن السوشيال ميديا بها العديد من الأشياء الغريبة التي تحدث مؤكدة أن من يقوم بالتنمر قد يكون واضعا اسما مستعارا وليس اسمه الحقيقي لذا يوجد صعوبة في رفع دعوى قضائية ضده.
أكد دكتور عبده سعيد وكيل وزارة الاعلام اليمنية أن ما حدث اليوم باستهداف مطار عدن، هجمة إرهابية بكل ما تحمله الكلمة من معنى مؤكدا ان المستفيد من ذلك القوى الإرهابية التى لا تريد لليمن والمنطقة الاستقرار.
وأضاف سعيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خبر اليوم عبر فضائية أون أن عودة الحكومة اليمنية وما قامت به من جهود لإسقاط الانقلاب الحوثي شكل تهديدا لتلك الجماعات التى لا تريد الاستقرار لليمن ومحيطه الإقليمي.
أكد المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات أن التحول الرقمي هو التحول إلى المعاملات الرقمية في كل معاملات الحياه اليومية، مؤكدا أن ما يطلبه المواطن وما يحتاجه يتلقاه على الفور.
وأضاف العطار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خبر اليوم عبر فضائية أون أن عام 2020 شهد إطلاق منصة مصر الرقمية، مشيرا إلى أن المنصة بها 34 خدمة تقدم بدون تدخل عنصر بشري بدون تقديم ورقة من أى جهة لجهة أخرى.
قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه تم تسجيل أكثرمن 3.5 ملايين مواطن على المنظومة الإلكترونية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى.
وأضاف "السبكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي "أحمد موسي"، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أنه تم إجراء 30 ألف عملية جراحية بمختلف المستويات علي منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن خطة الدولة تسير بشكل طبيعي بالرغم من التحديات التي تواجه البلاد.
كشف مطرب المهرجانات الشعبي، أوكا، إنه يبلغ من العمر 30 عامًا، وتزوج وهو في سن صغير، مشيرًا إلى أن "جدته" هي من صممت على زواجه في هذا السن.
وقال أوكا خلال حواره ببرنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار": "ستي أول ما شافت مى كساب، قالت هي دى عروستك.. ولم تعترض على سنها الأكبر مني".
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار امين عام المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي أنه لا يوجد ما يسمى بالأعراض الجديدة لكوفيد 19 قائلا "في المرحلة الأولى للفيروس كانت معرفتنا للفيروس وأعراضه ضئيلة جدا.
وقال عبد الغفار خلال لقائة ببرنامج حلم الوطن والذي يقدمه الإعلامي أحمد سلامة والإعلامية دعاء المطعني والمذاع عبر قناة الحدث اليوم أن ظهور أعراض جديدة للمرض ليست اكتشافا جديدا ولكنها كانت مجرد أعراض غير مرئية في الموجة الأولى للفيروس، حيث استمرت الأبحاث في جميع الدول بدءا من شهر ديسمبر 2019 حتى ديسمبر 2020، خلالها يتم اكتشاف المزيد عن الفيروس.
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إن منظومة الشكاوى والتظلمات تم ميكنتها وسيتم مدها بوسائل الاستجابة بشكل أكبر العام القادم 2021.
وأضافت "القباج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن إستراتيجية وصندوق العمالة غير المنتظمة حيث تلقينا توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسته بطريقة وافية بتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة بهذا الشأن وتوفير رعاية أكبر خلال العام القاجم 2021 بما يشمل الصيادين، المزارعين ، سائقى النقل البرى، الباعة الجائلين.
قالت جني عطايا، خبيرة الأبراج وعلم الفلك والطاقة والأرقام، إن كل رئيس دولة له طاقة معينة، معقبة: «طاقة الرئيس السادات كانت طاقة نصر».
وأضافت "عطايا"، خلال لقائها مع الإعلامي "أحمد موسي"، ببرنامج "علي مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد": «طاقة الإخوان كانت طاقة دم وحقد وكراهية»، موضحه: «مشوفناش دم أكتر من اللي شفناه من الإخوان».
قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن هناك أكثر من نوع لقاح جديد لفيروس كورونا منهم "اللقاح الصيني، والروسي، والأمريكي، والبريطاني".
وأشار حتة، خلال لقائه مع برنامج حلم الوطن الذي يقدمة الإعلامي أحمد سلامة ودعاء المطعني على قناة الحدث، الفعل تم التعاقد على جرعات أولية من اللقاح الصيني وأيضًا هناك جرعات أخرى سوف يتم التعاقد عليها خلال الفترة القادمة.