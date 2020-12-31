أخبار التوك شو.. أحمد موسى: إيطاليا رفضت إطلاع مصر على محتويات كمبيوتر ريجيني.. الصحة: السيسي حقق حلم المصريين في الحصول على الخدمات العلاجية.. الإعلام اليمنية: تفجير مطار عدن هجمة إرهابية

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار، ناقشت العديد من الموضوعات الهامة ومنها:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أصدر بيانا أمس، الأربعاء، بإغلاق قضية مقتل الإيطالي جوليو ريجيني، لعدم التوصل إلى المتهم.



