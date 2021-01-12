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فن

لقاء الخميسى تشارك متابعيها أغنية لـ جورج وسوف بصوتها

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:50 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة لقاء الخميسي فيديو جديدا لها عبر خاصية الاستورى خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لقاء الخميسى فى الفيديو وهى تتغنى على أنغام جورج وسوف بإطلالة منزلية.

وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب. 

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.
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