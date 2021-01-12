طارق الخولى: مجلس النواب الحالي الأروع بتشكيله وتنوعه

أشاد طارق الخولى عضو مجلس النواب، بأعضاء مجلس النواب في دورته الحالية، معتبرا مجلس النواب الحالي الأفضل في الحياة النيابة المصرية خلال السنوات الماضية.





وأضاف الخولي، في حوار مع مراسل القناة الأولى، للتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، ان المجلس الحالي والذي يبدأ اول جلساته اليوم يعد الأروع في الحياة النيابة المصرية بهذا التشكيل، ونسبة المرأة والشباب، متابعا الشباب لديهم فكر وقدرة على معالجة كل التحديات السياسية التي تواجه الوطن.





وبدأت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة.





وأكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، الحرص الكامل علي خروج الجلسة الافتتاحية بأفضل صورة لمجلس النواب.





وأكد المستشار محمود فوزي أنه تتم كل الاستعدادات ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية فى ظل تدابير أزمة كورونا التى تمثل جائحة عالمية، موضحا ان الحق فى الصحة مقدم علي كافة الأمور.





وأضاف المستشار محمود فوزي، أن البرلمان المصري من المؤسسات التى استطاعت العمل فى ظل هذه الجائحة منذ مارس الماضي.





وأكد الأمين العام لمجلس النواب، أنه فى ضوء دراسة الاستعداد لهذه الجلسة، رؤي أن قانون مجلس النواب ينص علي النظام الانتخابي ما بين الفردي والقائمة، 50% للأولي و50% للثانية، ومن تمت تقسيم عملية الأداء لليمين الدستورية وفق هذا القاعدة المجردة، خاصة أن اليمين يتم أدائها بشكل منفرد وليس بشكل جماعي، وبالتالي تم تقسيم القاعه وفق الـ3مستويات بها.





وأكد المستشار محمود فوزي، أنه تم التوافق علي قسم اليمين الدستورية بواقع الفردي والقائمة، ومن ثم يبدأ نواب الفردي منذ الساعة الحادية عشر من صباح الثلاثاء فى أداء اليمين، ومع الانتهاء يبدأ نواب القائمة نحو الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلي أنه تم إعداد استراحات موصوله بالقاعة ليتواجد فيها النواب فى أوقات التناوب.





و قال إنه عقب الانتهاء من اليمين سيتم إجراء انتخابات الرئاسة والوكالة، مشيرا إلي أن جميع الإجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية يتم موافاة الأعضاء بها علي كافة المستويات، وبجميع الوسائل، بالإضافة إلي أنه سيكون هناك جهد من المراسم والعلاقات العامة لمساعدة النواب فى الوصول إلي مقاعدهم والسبيل إليها أيضا.



