ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تمثيل كبير للمرأة والشباب.. طارق الخولي: البرلمان أكثر مؤسسات التنوع الديمقراطي بالدولة.. فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:39 م
طارق الخولي
طارق الخولي
Advertisements
إبراهيم القادري
قال طارق الخولي عضو مجلس النواب ، أن تمثيل الشباب والمرأة في البرلمان جاء لأول مرة فى تاريخه، منذ بداية عمله من 150 سنة، والذى يمثل نقلة نوعية كبيرة في دورهما داخل المجلس.

وأضاف الخولي خلال لقائه على قناة اكسترا نيوز ، أن "هذا التمثيل سيظهر امكانيات المرأة والشباب"، لافتا إلى أنهما سيمثلون فئاتهم بشكل جيد و يسعوا إلى تنفيذ تطلعات هؤلاء الشباب داخل المجتمع.

وأوضح الخولي ، أن البرلمان هو أكثر المؤسسات التي تعبر عن التنوع الديمقراطي وعن التمثيل الفئوي للمجتمع، مشيرا الي انه الان هو الأكثر تنوعا وقدرة على معالجة تحديات وقضايا الناس المختلفة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

برلمان 2021.. تعددية حزبية وتمثيل لكل طوائف المجتمع

لا إقصاء لأحد.. القائمة الوطنية تكسر قاعدة الحزب الأوحد.. برلمان 2021 بدون أغلبية مطلقة.. تمثيل بارز للمرأة بـ 148 مقعدا.. وحضور بارز للشباب

برلمان 2021..القائمة الوطنية من أجل مصر نموذج لإنهاء سيطرة الحزب الواحد على مقاعد النواب..مستقبل وطن:حرصنا على تمثيل جميع القوى الحزبية فى المجلس الجديد..ونائب:أتوقع وجود معارضة بناءة تعمل لصالح البلد

برلمان 2021 حزبي.. طارق الخولي: الشباب يريد تقديم تجربة متميزة تحت قبة البرلمان.. فيديو

طارق الخولي: كافة الفئات ممثلة في البرلمان القادم

ليست المرة الأولى.. طارق الخولي: البرلمان الأوروبي يستهدف مصر

ترشيحاتنا

بعد تصفية الشركة.. هشام توفيق: وفرنا فلوس تعويضات عمال الحديد والصلب قبل القرار

رسميا.. النائب محمد أبو العينين يفوز بمنصب وكيل مجلس النواب

رسميا.. النائب محمد أبو العينين وكيلا لمجلس النواب 2021 بـ 412 صوتا

بيان عاجل من السودان يندد بعدوان إثيوبيا الغادر على منطقة الفشقة

انفجارات في سوريا ومقتل عدد كبير من القوات الإيرانية

تراجع كبير في أسعار الذهب مع ختام تعاملات اليوم.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما علاقة بكتيريا الفم بأمراض القلب؟.. دراسة تجيب

شاهد.. بورشه باناميرا الجديدة موديل 2021.. صور

مقارنة بين شيري تيجو 3 وشقيقتها الكبرى 7.. الأسعار و المواصفات | صور