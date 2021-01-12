تمثيل كبير للمرأة والشباب.. طارق الخولي: البرلمان أكثر مؤسسات التنوع الديمقراطي بالدولة.. فيديو

قال طارق الخولي عضو مجلس النواب ، أن تمثيل الشباب والمرأة في البرلمان جاء لأول مرة فى تاريخه، منذ بداية عمله من 150 سنة، والذى يمثل نقلة نوعية كبيرة في دورهما داخل المجلس.





وأضاف الخولي خلال لقائه على قناة اكسترا نيوز ، أن "هذا التمثيل سيظهر امكانيات المرأة والشباب"، لافتا إلى أنهما سيمثلون فئاتهم بشكل جيد و يسعوا إلى تنفيذ تطلعات هؤلاء الشباب داخل المجتمع.



