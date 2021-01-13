ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على خطورة الفلتر التالف على محرك سيارتك

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:00 م
فيلتر الهواء
فيلتر الهواء
Advertisements
كريم عاطف

يعتبر فلتر الهواء من الأجزاء الهامة فى سيارتنا، والذى يعتبره البعض بدون أهمية لذلك يتم إهماله، ولذلك تتعرض السيارة لأضرار كثيرة، وبالأخص المحرك.


وأهمية فلتر الهواء تعود إلى أنه المسئول الأول عن تنقية الهواء الداخل إلى محرك السيارة، لذلك يمنع من دخول الأتربة والأوساخ إلى المحرك، مما يطيل من عمره ويحسن فى أدائه.

 

وخلال السطور التالية نتعرف سويا على أهم الأعطال التى يسببها فلتر الهواء التالف على سيارتك، وللتذكرة فإن هذه القطعة يتم تغييرها فى السيارة كل 20 ألف كيلو متر.


1- استهلاك كمية وقود أكثر

فلتر الهواء التالف أو المتسخ يعيق دخول الهواء إلى المحرك، ولن يوفر الهواء الكافي داخل غرف الاحتراق بالمحرك، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الوقود من كمبيوتر السيارة.

2- تأخر الدوارة فى الصباح

بسبب اتساخ الفلتر تدخل الأوساخ إلى داخل أجزاء المحرك بما فيها البوجيهات التى هى المسئولة فى الأساس على إعطاء الشرارة الأولى، ولكن تتأثر بسبب تراكم تلك الأوساخ عليها، وهنا تقوم بإعاقتها عن القيام بعملها، حيث تقوم تلك الأوساخ بدور العازل، مما يؤدي إلى انخفاض كفاءة عمل المحرك وتأخره في التشغيل.

  

3- انخفاض عزم وقوة المحرك

الفلتر المتسخ أو التالف يقلل نسبة الهواء في غرفة الاحتراق ويجعلها غير جيدة، لذلك ينخفض عزم المحرك أثناء الضغط على دواسة الوقود بسبب عدم استجابتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أشياء يجب صيانتها في سيارتك بشكل دوري

أهم 6 أجزاء في السيارة يجب صيانتها

امتنع عن تنظيف فلتر هواء محرك السيارة بهذه الطريقة

أسباب ضعف عزم السيارة وكيفية علاج هذه المشكلة

تعرف على أسباب اهتزاز محرك السيارة عند تشغيله في الصباح

لو بطلت متقلقش.. أبرز أسباب توقف محرك السيارة عن العمل فجأة

ترشيحاتنا

محمد صلاح يتبرع لأبناء قريته نجريج لمواجهة «كورونا»

مات قدام الكاميرا.. قصة عطاء حسين رياض للفن في ذكرى ميلاده

بعد مفاجأته لها في عيد ميلادها.. 10 صور رمانسية جمعت بين درة وزوجها

هل تطبيق الواتساب غير آمن؟ اعرف الإجابة

ما هي أفضل صدقة جارية؟.. الإفتاء توضح

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13 -1- 2021 والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مفاجأته لها في عيد ميلادها.. 10 صور رمانسية جمعت بين درة وزوجها

أصغر أب.. شاهد مغني راب شهير ينجب 7 أطفال وعمره 21 عامًا

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيفروليه أوبترا موديل 2021 في مصر