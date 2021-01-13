تعرف على خطورة الفلتر التالف على محرك سيارتك

يعتبر فلتر الهواء من الأجزاء الهامة فى سيارتنا، والذى يعتبره البعض بدون أهمية لذلك يتم إهماله، ولذلك تتعرض السيارة لأضرار كثيرة، وبالأخص المحرك.





وأهمية فلتر الهواء تعود إلى أنه المسئول الأول عن تنقية الهواء الداخل إلى محرك السيارة، لذلك يمنع من دخول الأتربة والأوساخ إلى المحرك، مما يطيل من عمره ويحسن فى أدائه.

وخلال السطور التالية نتعرف سويا على أهم الأعطال التى يسببها فلتر الهواء التالف على سيارتك، وللتذكرة فإن هذه القطعة يتم تغييرها فى السيارة كل 20 ألف كيلو متر.





1- استهلاك كمية وقود أكثر

فلتر الهواء التالف أو المتسخ يعيق دخول الهواء إلى المحرك، ولن يوفر الهواء الكافي داخل غرف الاحتراق بالمحرك، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الوقود من كمبيوتر السيارة.

2- تأخر الدوارة فى الصباح

بسبب اتساخ الفلتر تدخل الأوساخ إلى داخل أجزاء المحرك بما فيها البوجيهات التى هى المسئولة فى الأساس على إعطاء الشرارة الأولى، ولكن تتأثر بسبب تراكم تلك الأوساخ عليها، وهنا تقوم بإعاقتها عن القيام بعملها، حيث تقوم تلك الأوساخ بدور العازل، مما يؤدي إلى انخفاض كفاءة عمل المحرك وتأخره في التشغيل.

3- انخفاض عزم وقوة المحرك

الفلتر المتسخ أو التالف يقلل نسبة الهواء في غرفة الاحتراق ويجعلها غير جيدة، لذلك ينخفض عزم المحرك أثناء الضغط على دواسة الوقود بسبب عدم استجابتها.