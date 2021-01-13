بسبب مخالفتهم قرار مجلس الوزراء.. فض حفلات زفاف وغلق قاعات أفراح بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على كافة المنشأت العامة والخاصة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وفقًا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة مؤخرًا ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة حرصًا على سلامة العاملين وصحة المواطنين.









وأشار محافظ أسيوط إلى فرض غرامات فورية لغير مرتادي الكمامة واغلاق وتشميع المنشأت المخالفة للقرارات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين على أن يتم تحويل المخالف للنيابة المختصة فى حالة الامتناع عن سداد قيمة الغرامة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.













فيما ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة حملة للمرور على قاعات الأفراح والمطاعم والمقاهي والمواقف والتجمعات والمصالح الحكومية والبنوك ومحطات السكة الحديد وغيرها وذلك للتأكد من إلتزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية الواقية وباقي الاجراءات الإحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين تنفيذًا لتعليمات محافظ أسيوط.





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حيث أسفرت الحملة عن فض حفلات زفاف وغلق وتشميع قاعات الأفراح بمنطقة الأزهر وشارع الثورة بكورنيش النيل بمدينة أسيوط فضلًا عن استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما تم المرور على عدد من المقاهي والكافتيريات والمطاعم لمتابعة تطبيق القرارات والضوابط والاشتراطات والتعليمات التي تم اتخاذها مؤخرًا من قبل رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



