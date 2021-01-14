أسعار وتقسيط سيارات الإحلال الجديدة على 10 سنوات.. صور



تنفس العديد من مالكي السيارات القديمة الصعداء بعد إطلاق البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والذي سيتيح للمالكين استبدال سياراتهم التي مر على إنتاجها 20 عاما بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج "البنزين والغاز الطبيعي".









يستهدف البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خلال عام 2021، استبدال 70 ألف سيارة قديمة، بواقع 55 ألف سيارة "تاكسي" و"ملاكي واستبدال 180 ألف سيارة في عامي 2022 و2023، والسيارات سيتم إعفاؤها من بعض الضرائب لتخفيف العبء عن المواطن.









وفي هذا السياق نعرض عليكم أسعار وقيمة الأقساط المبدئية في البرنامج الرئاسي الجديد.









السيارات الجديدة ستكون موديل 2020 و2021 وبدون مقدم لأن المقدم سيكون هو السيارة القديمة، وستختلف الأقساط من ماركة إلى أخرى ومن موديل إلى آخر على حسب اختيار كل مواطن، وسنعرض عليكم القيم والأسعار التقريبية لكل سيارة بعد حساب الفائدة التي تصل حتى 3%، ومدة تصل حتى 10 سنوات.









نيسان صني nissan sunny

متاحة في مصر بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة قدرها 108 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن متر.



تعتمد نيسان صني nissan sunny على منظومة الجر الأمامى، ويمكنها التسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 15.5 ثانية بسعر 182.000 جنيه وبقسط 1857 شهريًا.



نيسان سنترا nissan sentra

متاحة في مصر بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 118 حصانا، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر متصل بفتيس أوتوماتيك 5 سرعات جر أمامي يتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، خلال 10.9 وتبدأ أسعارها من 245.000 جنيه وبقسط 2559 جنيها شهريًا.



هيونداي النترا hyundai elantra HD

متاحة في مصر بمحرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 121 حصانا، وبعزم أقصى للدوران بلغ 156 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات بسعر 204.000 جنيه وبقسط شهري 2102 جنيه.





هيونداي أكسنت hyundai accent RB

تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة 125 حصانا وبعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات بسعر 180.000 جنيه و بقسط شهري 1842 جنيها.



شيفروليه أوبترا chevrolet optra متاحة في مصر بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر تيربو بقوة 143 حصانا، بالإضافة إلى عزم دوران بواقع 255 نيوتن متر، تنقل القوة إلى العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك CVT، وتبدأ اسعارها من 185.000 جنيه وب قسط شهري 1896 جنيها.







لادا جرانتا lada granta

متاحة بمحرك 1600 سي سي 87 حصانا مع عزم 140 نيوتن يمكنها من الوصول لسرعة 100 كم/ ساعة خلال 11.6 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 172 كم/ ساعة بسعر 173.000 جنيه بقسط 1576 جنيها.



بي واي دي byd f3

مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 108 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بفتيس مانيوال بسعر 168.000 جنيه وبقسط شهري 1718 جنيها. مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 108 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بفتيس مانيوال بسعر 168.000 جنيه وبقسط شهري 1718 جنيها.



