بملابس كاجوال.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

شاركت الفنانة هنادي مهنا جمهورها صورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ظهرت هنادي مهنا ؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية ملابس كاجوال انيقة تواكب عصر الموضة .





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.





يذكر أن هنادى مهنا شاركت في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.





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