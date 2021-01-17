%44 نسبة التنفيذ.. وزير النقل يتابع المشروعات الخدمية بميناء الإسكندرية

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل عددا من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية والتي بدأها بمتابعة معدلات تنفيذ إنشاء المحطة متعددة الأغراض حيث بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات بالمحطة الآن وبعد أقل من عام من البدء الفعلي للتنفيذ في أبريل 2020 إلي 44 %، وأوشكت أعمال الردم للمحطة التي تصل مساحتها نصف مليون متر2 علي الانتهاء مع نهاية الشهر الجاري.









كما تابع الوزير أعمال إنشاءات العناصر الرأسية لحائط الرصيف والذي انتهى منه حوالي 110 أمتار حتى الآن وينتظر الانتهاء من إنشائه بالكامل مع نهاية هذا العام كما إطلع الوزير علي إجراءات اختيار المشغل العالمي للمحطة لضرورة العمل بمعدلات الأداء العالمية في الشحن والتفريغ مع الالتزام بكافة تعليمات وقوانين المحافظة على البيئة.





واستعرض رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض الخطوات التنفيذية لاختيار مكتب عالمي لتنفيذ أعمال المحاكاة للمحطة و أرصفتها والممر الملاحي وحوض ترسانة السفن بالميناء وكذلك مخطط تدريب وتأهيل المرشدين علي قيادة السفن ورسوها على أرصفة المحطة خاصة وأن تجهيز أعمال المحاكاة يعتبر أحد أهم المطالب لتجهيز الإعداد للتشغيل الآمن للمحطة.





وأكد وزير النقل أهمية اتباع قواعد السلامة والأمن الصناعي أثناء العمل حرصًا على أرواح العاملين مع ضرورة ارتدائهم لكافة وسائل الحماية، وكذلك الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في مواقع العمل، واتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل المحافظة على صحة وسلامة العاملين بالمشروع كما أكد علي الالتزام بالانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام ٢٠٢١ لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام ٢٠٢٢، مؤكدا أهمية على المشروع الذي يعد من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري.





بعدها توجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 3/85 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة وحيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها إلى 5 ملايين طن / سنة ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع الذي بلغت نسبة تنفيذه 70%.





كما تابع الوزير مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب ٥٤ (كوبري ٥٤) والتي تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكباري، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، ويبلغ طولها ٢,٣ كم وعرضها ١٧,٦ مترًا وتكلفتها الإجمالية ٩٠٥ ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الوصلة 85.5 %.





ووجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذا المشروع خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.



