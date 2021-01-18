مدبولي: الدبلوماسية المصرية واصلت جهودها للحفاظ على مصالح مصر في قضية سد النهضة

كشف رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي عن جهود الدبلوماسية المصرية في كافة الملفات خاصة الازمة الليبية و قضية سد النهضة ، لافتا الي تبني الدولة المصرية سياسات متوازنة مع كافة القوى العالمية بما يحقق مصلحة مصر و يحقق التوازن و يدعم امن الخليج العربي و يضمن تحقيق الامن القومي.





و شرح رئيس الوزراء خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان خطة الحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا في كافة الاتجاهات، موضحا أن الحكومة أصدرت عدة قرارات هدفها الحفاظ على صحة المواطنين بالتوازي مع الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج.









كما شرح " قرارات التعامل جائحة كورونا بالإضافة الي إجراء 470 ألف عملية جراحية ضمن برنامج القضاء على قوائم الانتظار " ، كما شرح جهود الدولة في ملف تكافل و كرامة.





بعد قرار مجلس النواب باستدعاء الحكومة، يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بيانًا، أمام البرلمان، لعرض موقف تنفيذ برنامج الحكومة.





كما يلقي وزيرا التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، والتموين، الدكتور علي مصيلحي، بيانًا، أمام مجلس النواب، بيانًا بشأن أداء الوزارتين.









ويناقش مجلس النواب على مداء الأيام المقبلة، أداء الحكومة وجميع الملفات، ومقارنتها برؤى المستقبل الذي رسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد صرح أن اللجنة العامة للمجلس انتهت خلال اجتماعها، أمس، الأحد، انتهت إلى استدعاء رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، لعرض الموقف التنفيذى لأداء كل وزارة مقارنة بما جاء ببرنامج الحكومة لعام 2020 /2021 الذى سبق عرضه على مجلس النواب. وأوضح حنفى خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أن هناك عددا من الملاحظات على أداء الحكومة مقارنة بما جاء فى برنامج الحكومة الذى عرض على المجلس.