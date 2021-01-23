هدوء فى امتحان الفرقة السادسة بكلية طب الأزهر بدمياط

أدى طلاب الفرقة السادسة بكلية الطب بجامعة الأزهر بدمياط، اليوم امتحانات مادة الجراحة العامة وسط هدوء تام، والتزام كامل بجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا.





وقال الدكتور الدكتور فتحي سلامة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ان الامتحانات تسير وفق التعليمات المنظمة لذلك من إدارة الكلية برئاسة الدكتور محمود ميدان، عميد الكلية، وإشراف أعضاء قسم الجراحه العامه بالكلية، من أجل استكمال باقي الامتحانات وإجراء الامتحان الإكلينيكي عن طريق الداتا شو.