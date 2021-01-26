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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أبل تعوض أصحاب هواتف iPhone 6.. خسائر بالجملة فى واتسآب

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:09 ص
أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


أطلقت شركة سامسونج الكورية منذ ايام هواتفها الرائدة Galaxy S21 بعدد من الميزات والإمكانات الكبيرة، ولكنها جاءت لأول مرة بدون شواحن، وبسعر أرخص، ولكن هل سعرها الأرخص يجعلها تتفوق على هواتف Galaxy S20 ؟ 


كشفت تقارير أن تطبيق المراسلة الأشهر فى العالم WhatsApp  واتسآب، والذى يضم أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم قد خسر عشرات الملايين من المستخدمين بسبب أزمة سياسة الخصوصية الجديدة والتى تطلب من المستخدمين الموافقة على مشاركة بياناتهم مع فيسبوك. 


كشفت تقارير أن شركة سوني اليابانية تستعد لإعادة إنتاج سلسلة هواتفها Xperia Compact بشاشة صغيرة قياس حوالى 5.5 بوصة، وأبعاد تشبه أبعاد هاتف iPhone 12 mini الذى أصدرته آبل ضمن هواتف آيفون 12.


أصبحت بطاريات الهواتف الذكية ذات السعة الكبيرة مطلب معظم مستخدمى الهواتف سواء كانت رائدة أو متوسطة، ومنذ أيام أعلنت شركة ويكو الفرنسية عن هاتفها الجديد Power U20 الذى يأتى بعدد من المواصفات الكبيرة أبرزها جودة الشاشة ونقاؤها إضافة إلى البطارية ذات السعة الكبيرة التى تأتى بـ 6000 مللى أمبير فى الساعة.


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فى الساعات القليلة الماضية مجموعة من الصور المبهرة عن ميزة فى تطبيق مؤسسة رئاسة جمهورية مصر العربية، حيث يمكنك التطبيق عبر خاصية الواقع المعزز من مشاهدة مجسم افتراضي ثلاثي الأبعاد للمعالم الأثرية والدينية الموضوعة على العملات الورقية.


تواجه شركة أبل Apple الأمريكية، دعوى قضائية جديدة فى أوروبا من الدرجة الثالثة للحصول على تعويضات عادلة للقضية المعروفة بإبطاء شركة أبل لبطاريات آيفون القديمة عمدا.


مع أزمة واتسآب الأخيرة بسبب إعلان قرارات جديدة لسياسة الخصوصية تتعلق بمشاركة بيانات المستخدمين مع فيسبوك، الأمر الذى رفضه عدد كبير من المستخدمين، جعلهم ينتقلون إلى تطبيقات أخرى مثل سيجنال وتيليجرام.
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