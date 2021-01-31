وزير النقل: 3 مليارات جنيه فاتورة 27 مشروعًا لحماية الجسور وتطوير الملاحة

أكد كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إعداد خطة شاملة لتطوير منظومة النقل النهري باعتبارها الوسيلة الأقل استهلاكا للوقود والأقل تكلفة والأكثر أمانًا وصديقة للبيئة وتفعيل دور النقل النهري في نقل البضائع من الموانئ البحرية "الإسكندرية – دمياط"، وتخفيف الضغط على شبكة الطُرق وتقليل تكلفة صيانتها لزيادة نصيب النقل النهري في نقل البضائع والركاب يتم العمل على إحلال وتجديد أسطول الوحدات النهرية لتواكب التطورات والمواصفات القياسية الحالية "الطول، العرض، الغاطس" مع إصدار التعديلات التشريعية التي تحفز القطاع الخاص والمستثمرين في الدخول في بناء وتحديث أسطول النقل النهري وتقديم التسهيلات للشركات الناقلة للبضائع.









وقال الوزير، خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان، إنه تم التخطيط لإنشاء موانئ نهرية حديثة وربطها بالموانئ البحرية وشبكة السكك الحديدية، وإحلال وتجديد أسطول التاكسي النهري وتطوير المراسي النهرية لجذب نقل الركاب إلى وسيلة النقل النهري وتخفيف الضغط المروري.









وأضاف أنه تم التخطيط لتنفيذ مشروعا وبإجمالي تكلفة 3 مليارات جنيه، مستطردًا أنه تم الانتهاء من 10 مشروعات لإزالة الاختناقات الملاحية ورفع كفاءة الأهوسة وحماية الجسور على الطرق الملاحية بإجمالي تكلفة 600 مليون جنيه.









وتابع: "جار تنفيذ 8 مشروعات بإجمالي تكلفة حوالى 1 مليار جنيه تشمل تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح البحيري / النوبارية بتكلفة 28,73 مليون جنيه تطوير الطريق الملاحي القاهرة / أسوان بتكلفة 267,94 مليون جنيه، وتطوير الطريق الملاحي القاهرة / دمياط بتكلفة 23.63 مليون جنيه، وإنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS بتكلفة 9,2 مليون يورو بما يعادل 165,6 مليون جنيه".









ولفت إلى تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسماعيلية "ترعة الإسماعيلية"، وتطوير 2 كوبري وتحويلهم من ثابت إلى متحرك "مسطرد – أبو زعبل" وصيانة 11 كوبري مشاه و2 هويس بتكلفة 100 مليون جنيه.









وأوضح أنه تم إنشاء 2 كوبرى علوى على هويس المالح بتكلفة 260 مليون جنيه وإنشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزي داخل الهيئة، بالإضافة إلى ميكنة الإدارة المالية والإدارية والمخازن ERP وإنشاء مركز خدمة المواطنين بتكلفة 12,40 مليون جنيه.









واستطرد: "المخطط البدء فى تنفيذ 9 مشروعات بإجمالى تكلفة 1,4 مليار جنيه، ومن أهمها استكمال تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الاسكندرية بتكلفة 477 مليون جنيه، واستكمال تطوير الطريق الملاحي القاهرة / أسوان وتركيب المساعدات الملاحية (الشمندورات) بتكلفة 501 مليون جنيه واستكمال تطوير الطريق الملاحى القاهرة / دمياط بتكلفة 130 مليون جنيه، واستكمال تطوير الطريق الملاحى القاهرة / الإسماعيلية بتكلفة 31 مليون جنيهن ورفع كفاءة وتطوير الوحدات النهرية بتكلفة 10 ملايين جنيه واستكمال إنشاء شبكة مراقبة وتحكم بتكلفة 105 ملايين جنيه وتطوير ميناء السد العإلى بتكلفة 150 مليون جنيه، وتطوير ميناء وادي حلفا بتكلفة 70 مليون جنيه.