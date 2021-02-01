أخبار التكنولوجيا.. واتسآب تعلم مستخدميها عن قرارات سياسة الخصوصية الجديدة.. و 4 أشياء عليك تجنبها عند شراء لاب توب

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
يعد شراء لاب توب بإمكانات جيدة بمثابة عملية معقدة إلى حد كبير، حيث يتطلب شراء اللاب توب الجيد التركيز على عدد من المواصفات والخصائص المهمة منها المعالج الجيد الذى يقدم أداء عاليا وكذلك كارت الشاشة، وجودة الشاشة ذاتها ونوعها بالإضافة إلى البطارية.
تمثل حماية الصور والفيديوهات الشخصية ضرورة كبيرة من مستخدمى الهواتف الذكية، فمع كثرة الاختراقات والثغرات الأمنية التى تشهدها هواتف أندرويد، حيث تواجه هواتف الأندرويد مشكلة الثغرات الأمنية، وسهولة اختراقها من قبل الهاكرز، أصبح من الضرورى المحافظة على تشفير هذه الهواتف خاصة الصور الخاصة.
مع غضب عدد كبير من المستخدمين من تطبيق واتسآب بسبب سياسة الخصوصية الجديدة التى ستجبر المستخدمين على مشاركة بياناتهم مع واتسآب، انتقل الملايين من تطبيق واتسآب إلى تطبيقات جديدة أكثر خصوصية مثل سيجنال وتيليجرام، الأمر الذى دفع هذه التطبيقات إلى الوصول إلى أعداد هائلة فى أيام معدودة.
أطلق محرك البحث والمتصفح Vivaldi الذى يعد واحدا من أهم محركات البحث والمنافس لمحرك جوجل كروم، عددا من الميزات المهمة لمستخدميه وغير الموجودة فى المحركات الأخرى أبرزها التحكم فى علامات التبويب الكثيرة.
أكد مسئولون فى تطبيق WhatsApp واتسآب، المملوك لشركة فيسبوك، أنهم سيعلمون جميع مستخدمى التطبيق بكل القرارات الجديدة الخاصة بسياسة الخصوصية، من خلال ميزة Status أو الحالة، والتى تعرف ب Story أو القصة اليومية فى التطبيقات الأخرى.
تستعد شركة Apple آبل الأمريكية للقيام بواحد من أهم التغييرات على هواتفها مع إصدار نظام التشغيل الجديد iOS 15 التى ستكشف عنه بعد أشهر قليلة فى مؤتمرها WWDC 2021 ، حيث ستتخلى فيه الشركة عن إصداره لعدد من هواتفها المهمة والأكثر شعبية.
كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تستعد لإطلاق هاتف iQOO 9 الذى يصدر تحت علامتها التجارية iQOO ، بعدد من الإمكانات الكبيرة منها البطارية الكبيرة والشحن السريع.
اغضب التغيير الجديد في سياسة الخصوصية لتطبيق المراسلة واتساب WhatsApp، الملايين من مستخدميه حول العالم من بينهم 400 مليون مستخدم في دولة الهند، وتنص سياسة الخصوصية المحدثة على أن تطبيق التراسل سيشارك بيانات مستخدميه مع موقع فيسبوك.
تعرضت شركة فيسبوك Facebook، مؤخرا لإنتقادت شديدة بسبب وصول النظام الأساسي للشبكة الاجتماعية إلى الكثير من بيانات المستخدم أكثر مما تحتاجه وظائفها الأساسية، حيث تبدأ عملاقة التواصل الاجتماعي بتعقب بيانات ونشاطتك عبر الإنترنت بمجرد إنشاء أي مستخدم حسابا على منصتها.