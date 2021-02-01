أخبار التكنولوجيا.. واتسآب تعلم مستخدميها عن قرارات سياسة الخصوصية الجديدة.. و 4 أشياء عليك تجنبها عند شراء لاب توب

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.

كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تستعد لإطلاق هاتف iQOO 9 الذى يصدر تحت علامتها التجارية iQOO ، بعدد من الإمكانات الكبيرة منها البطارية الكبيرة والشحن السريع.

كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تستعد لإطلاق هاتف iQOO 9 الذى يصدر تحت علامتها التجارية iQOO ، بعدد من الإمكانات الكبيرة منها البطارية الكبيرة والشحن السريع.





تعرضت شركة فيسبوك Facebook، مؤخرا لإنتقادت شديدة بسبب وصول النظام الأساسي للشبكة الاجتماعية إلى الكثير من بيانات المستخدم أكثر مما تحتاجه وظائفها الأساسية، حيث تبدأ عملاقة التواصل الاجتماعي بتعقب بيانات ونشاطتك عبر الإنترنت بمجرد إنشاء أي مستخدم حسابا على منصتها.



