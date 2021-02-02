أخبار التكنولوجيا.. أرخص هواتف سامسونج في 2021.. و5 أشياء يجب التركيز عليها قبل شراء هاتف أندرويد

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
كشفت تقارير أول صور لهاتف سامسونج الجديد الذى سيصدر بتقنية الكاميرا المتحركة والذى يعتقد أنه يصدر باسم Galaxy A82 ، حيث سيحتوى على كاميرا خلفية منبثقة تدور فى جميع الاتجاهات.
ذكرت تقارير أن شركة شاومى الصينية، ستطلق هواتف Redmi K40 والتى تصدر تحت علامتها الفرعية Redmi ، ستعمل بمعالج يصدر لأول مرة مع هواتف الفئة المتوسطة، وهو معالج Snapdragon 775G .
كشفت تسريبات أن شركة هواوى الصينية فى طريقها لإطلاق هاتف Huawei Mate X2 القابل للطى، فى نهاية شهر فبراير الحالى، حيث سيأتى الهاتف بعدد كبير من التحسينات والميزات التى تجعله يختلف عن سابقه Mate X بالإضافة مع منافسة هواتف سامسونج القابلة للطى.
كشفت تسريبات أن هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطى والذى ستصدره شركة سامسونج الكورية الجنوبية خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيأتى الهاتف بدعم قلم S Pen الذكى.
فى محاولة لمنافسة تطبيقات الدردشة المهيمنة على الأسواق العالمية، أطلقت المملكة العربية السعودية أول تطبيق محادثات محلى لها، حيث أعلنت شركة هلا يلا التقنية عن إطلاق تطبيق "أقول" ليكون أول تطبيق محلى للمحادثات فى السعودية.
مع بداية العام الحالى 2021، أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية هواتفها الرائدة Galaxy S21 والتى تنافس بها هواتف آيفون 12 ، ثم فاجئت الشركة مستخدميها بأيام بإطلاق هواتف بأسعار رخيصة للغاية.
يعد شراء هاتف أندرويد جيدا عملية معقدة نسبيا في ظل وجود العديد من شركات الهواتف الذكية المتخصصة فى هواتف الأندرويد، وعلى عكس الاتجاه السائد بأن كلما زاد سعر الهاتف كانت إمكاناته أفضل.
يعد شراء هاتف أندرويد جيدا عملية معقدة نسبيا في ظل وجود العديد من شركات الهواتف الذكية المتخصصة فى هواتف الأندرويد، وعلى عكس الاتجاه السائد بأن كلما زاد سعر الهاتف كانت إمكاناته أفضل.