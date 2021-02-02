أخبار التكنولوجيا.. أرخص هواتف سامسونج في 2021.. و5 أشياء يجب التركيز عليها قبل شراء هاتف أندرويد

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.





شاهد أول صور لهاتف Galaxy A82 بكاميرا خلفية منبثقة دوارة

كشفت تقارير أول صور لهاتف سامسونج الجديد الذى سيصدر بتقنية الكاميرا المتحركة والذى يعتقد أنه يصدر باسم Galaxy A82 ، حيث سيحتوى على كاميرا خلفية منبثقة تدور فى جميع الاتجاهات.







تسريبات تكشف مواصفات وموعد إطلاق هاتف Mate X2 من هواوى

كشفت تسريبات أن شركة هواوى الصينية فى طريقها لإطلاق هاتف Huawei Mate X2 القابل للطى، فى نهاية شهر فبراير الحالى، حيث سيأتى الهاتف بعدد كبير من التحسينات والميزات التى تجعله يختلف عن سابقه Mate X بالإضافة مع منافسة هواتف سامسونج القابلة للطى.









"أقول".. إطلاق أول تطبيق سعودى للمحادثات لمنافسة واتسآب وتيليجرام

فى محاولة لمنافسة تطبيقات الدردشة المهيمنة على الأسواق العالمية، أطلقت المملكة العربية السعودية أول تطبيق محادثات محلى لها، حيث أعلنت شركة هلا يلا التقنية عن إطلاق تطبيق "أقول" ليكون أول تطبيق محلى للمحادثات فى السعودية.





تبدأ من 1580 جنيها.. أرخص هواتف سامسونج في 2021

مع بداية العام الحالى 2021، أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية هواتفها الرائدة Galaxy S21 والتى تنافس بها هواتف آيفون 12 ، ثم فاجئت الشركة مستخدميها بأيام بإطلاق هواتف بأسعار رخيصة للغاية.





قبل شراء هاتف أندرويد في 2021.. 5 أشياء يجب عليك معرفتها

يعد شراء هاتف أندرويد جيدا عملية معقدة نسبيا في ظل وجود العديد من شركات الهواتف الذكية المتخصصة فى هواتف الأندرويد، وعلى عكس الاتجاه السائد بأن كلما زاد سعر الهاتف كانت إمكاناته أفضل.





قبل شراء هاتف أندرويد في 2021.. 5 أشياء يجب عليك معرفتها

يعد شراء هاتف أندرويد جيدا عملية معقدة نسبيا في ظل وجود العديد من شركات الهواتف الذكية المتخصصة فى هواتف الأندرويد، وعلى عكس الاتجاه السائد بأن كلما زاد سعر الهاتف كانت إمكاناته أفضل.





