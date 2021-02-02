ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا: سنستأنف المساعدات الإنسانية لـ فلسطين

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:21 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنها ستستأنف المساعدات الإنسانسية إلى الفلسطينيين، بحسب ما نقلته قناة "العربية".

ويأتي القرار في إطار اتجاه الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن إلى إعادة السلطة الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات، التي غادرتها خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكانت السلطة الفلسطينية رحبت بمضمون كلمة المندوب الامريكي في مجلس الامن التي شرح فيها السياسة الامريكية تجاه القضية الفلسطينية.

وقال القيادي في حركة فتح ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ على صفحته في موقع تويتر: "‏نرحب بكلمة المندوب الامريكي في مجلس الامن والتي تضمنت رؤيا حل الدولتين وادانة ورفض الاجراءات الاحادية كالاستيطان والضم وهدم البيوت وفتح مكتب المنظمة في واشنطن وعودة الدعم المالي . 

ونعتبر ذلك خطوة ايجابية ممكن ان يبنى عليها ، وعودة العلاقات الى طبيعتها" .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إشارات متناقضة| ما موقف بايدن من القضية الفلسطينية؟ الرئيس الأمريكي المنتخب يؤكد التزامه بأمن إسرائيل.. ووعود بالتخلي عن سياسات ترامب المتحيزة

وزير الخارجية الفلسطيني: مستعدون لإعادة قنوات الاتصال مع أمريكا تحت إدارة بايدن

عباس: مستعدون للعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل

مصر تراهن على عقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط مطلع العام الجديد.. تحركات دولية وعربية لتهيئة الأجواء.. اتفاق مصري أردني على ضرورة العودة للمفاوضات.. ومصادر: اتصالات أجراها الرئيس بأطراف إقليمية عدة

بيان أمريكي عاجل يكشف توجهات إدارة بايدن نحو القضية الفلسطينية

حل الدولتين.. أول تعليق من فلسطين على كلمة المندوب الأمريكي بمجلس الأمن

ترشيحاتنا

بصوت مدحت شلبي .. تعليق ناري من تامر أمين على مباراة الزمالك والمحلة

رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف موعد استقرار الأحوال الجوية

أخبار الزمالك.. باتشيكو يمنع الراحة بعد الهزيمة من المحلة.. ومصطفى محمد يسجل أول أهدافه مع جالاتا سراي

الوزارة تلتزم الصمت.. تداول قرار لوزير التعليم العالي بموعد الامتحانات والتيرم الثاني على فيسبوك

٣ روسيات قتلن والدهن.. ومفاجأة في سير التحقيقات

أبرزها القلب والكلى.. مخاطر غير متوقعة لتناول النودلز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فيراري 488 تكسر كل قواعد الدهانات بإصدار مذهل

أبرزها القلب والكلى.. مخاطر غير متوقعة لتناول النودلز

تعرف على مواصفات وأسعار.. رينو كادجار موديل 2021