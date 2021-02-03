من غير فك ولا تركيب 4 خطوات سهلة لتنظيف الستائر المعلقة

تعاني السيدات من مشكلة تنظيف الستائر من فك وتركيب وغسيل وكر، لذلك تقدم الشيف توتا مراد طريقة لتنظيف الستائر وهى معلقة.



المكنسة الكهربائية:

أفضل طريقة لمنع ستائر المنزل من تكوين الأتربة، هي تنظيفها كل يومين بالمكنسة الكهربائية وهي معلقة، وبالتالي منعها من امتصاص وتراكم الغبار والأتربة عليها، خاصة مع وجود مروحة سقف، أو كثرة فتح الشباك، تأكد فقط من استعمال الفرشاة الناعمة الصغيرة المرفقة مع المكنسة الكهربائية، ولا تشفط الغبار بقوة فتسقط بعد ميداليات الزينة المعلقة فيها أو تسقط كلها من مكانها.

الفوطة الصغيرة:

هذه الخدعة تقوم بها عاملات الفنادق، لتسهيل أعمال تنظيف الغرف اليومية، حيث تعتبر الفوط الصغيرة ذات ثقل مثالي لنفض الغبار بقوة عن الستائر، خاصة أنها خفيفة على يدك، وتصلح كبديل للمكنسة الكهربائية في حال لم تتوفر.

منظف البخار:

بعض أنواع المكواة تحتوي على تلك الخاصية، ولكنها في الأساس تحتاج إلى جهاز خاص بها، منتشر في محلات الأجهزة المنزلية، ويعمل عن طريق التنظيف بالبخار أو الماء الساخن، وباستخدامها ستتمكن من تنظيف الستائر بعمق أكبر وكأنك قمت بإنزالها وغسلها.

فرشاة الملابس الرقيقة:

استخدم أنواع الفرش المخصصة لتنظيف الأقمشة الكبيرة والكثيفة، كالفرو والقطيفة، واستعن بها في تنظيف الستائر القطيفة والحساسة، بشكل دوري، لتجنب الاضطرار إلى فكها كل أسبوع وتنظيفها.

وفي النهاية: يجب أن تنظف الستائر مرة كل 3 أشهر، قبل أن تتعقد الأتربة أكثر وتتسبب في تغير الألوان الفاتحة، ما يصعّب مهمتك أكثر، كذلك ينصح دائمًا بنفض الستائر خارج المنزل أولًا أكثر من مرة، لإسقاط القدر الأكبر من الأتربة، قبل تعريض الستائر للماء، لتسهيل مهمة التنظيف.

ومن الملاحظات الهامة أيضًا، التأكد من نوع القماشة المصنوعة منه الستارة، في المرة الأولى لغسلها، والتأكد إن كان قابلا للغسل العادي أم يحتاج إلى الغسل بالبخار فقط، أم هي مخصصة للتنظيف الجاف، ويجب الذهاب بها لأقرب مغسلة.

وأخيرًا: يفضل استخدام منعم أقمشة في كل مرة غسل عميق للستارة، وذلك لإعطائها رائحة منعشة، ستتسرب إلى المنزل كله.