ألم في الذراع.. هالة زايد تكشف الآثار الجانبية للقاح كورونا في مصر

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، آخر تطورات حصول مصر على لقاحات فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه خلال ساعات ستصل شحنة من لقاح كورونا.





وأضافت زايد، خلال حوارها مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه خلال النصف الثاني من الشهر الجاري سنشهد انفراجة كبيرة في كميات اللقاحات التي تصل إلى مصر من اللقاح الصيني واسترازينيكا، وسيتم الانتقال من تطعيم الأطباء لتطعيم المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





وطمأنت وزيرة الصحة والسكان، المواطنين بشأن اللقاح المستخدم في مصر، قائلة: "تم إجراء تجارب سريرية عليه في مصر، وليس له أي آثار جانبية"، لافتة الي انه من الممكن أن يحدث ارتفاع في درجات الحرارة أو آلام في الذراع مكان التطعيم".





وأكدت الوزيرة انه لم يتم رصد أي آثار أخرى له خلال التجارب السريرية او تطعيم الأطقم الطبية.



