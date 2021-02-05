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حوادث

بمناسبة عيد الشرطة الـ69.. الداخلية تقيم حفلات ترفيهية لـ الأيتام وذوى الاحتياجات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:25 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نظمت مديريات أمن "القاهرة ، البحر الأحمر ، سوهاج ، أسيوط ، بورسعيد" حفلات ترفيهية لعددٍ من الأطفال الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصة بمقار نوادى الشرطة بتلك المحافظات.

وتضمنت تلك الحفلات عروضًا وفقرات فنية وترفيهية مختلفة، وتم توزيع بعض الهدايا العينية والتذكارية على الأطفال لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بتلك الحفلات .  
 
 
يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية على تفعيل مثل تلك المبادرات الإنسانية والمشاركات المجتمعية المختلفة.

جاء ذلك بمناسبة عيد الشرطة الـ69، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإنطلاقًا من المسئولية الإجتماعية لجهاز الشرطة بتفعيل المبادرات الخدمية والإنسانية، وإيمانًا بأهمية رعاية ذوى الإحتياجات الخاصة تحت شعار ( كلنا واحد).

بمناسبة عيد الشرطة الـ69.. الداخلية تقيم حفلات ترفيهية لـ الأيتام وذوى الاحتياجات
بمناسبة عيد الشرطة الـ69.. الداخلية تقيم حفلات ترفيهية لـ الأيتام وذوى الاحتياجات
بمناسبة عيد الشرطة الـ69.. الداخلية تقيم حفلات ترفيهية لـ الأيتام وذوى الاحتياجات
بمناسبة عيد الشرطة الـ69.. الداخلية تقيم حفلات ترفيهية لـ الأيتام وذوى الاحتياجات
بمناسبة عيد الشرطة الـ69.. الداخلية تقيم حفلات ترفيهية لـ الأيتام وذوى الاحتياجات
بمناسبة عيد الشرطة الـ69.. الداخلية تقيم حفلات ترفيهية لـ الأيتام وذوى الاحتياجات
بمناسبة عيد الشرطة الـ69.. الداخلية تقيم حفلات ترفيهية لـ الأيتام وذوى الاحتياجات
بمناسبة عيد الشرطة الـ69.. الداخلية تقيم حفلات ترفيهية لـ الأيتام وذوى الاحتياجات
بمناسبة عيد الشرطة الـ69.. الداخلية تقيم حفلات ترفيهية لـ الأيتام وذوى الاحتياجات
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