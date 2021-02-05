بمناسبة عيد الشرطة الـ69.. الداخلية تقيم حفلات ترفيهية لـ الأيتام وذوى الاحتياجات

نظمت مديريات أمن "القاهرة ، البحر الأحمر ، سوهاج ، أسيوط ، بورسعيد" حفلات ترفيهية لعددٍ من الأطفال الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصة بمقار نوادى الشرطة بتلك المحافظات.





وتضمنت تلك الحفلات عروضًا وفقرات فنية وترفيهية مختلفة، وتم توزيع بعض الهدايا العينية والتذكارية على الأطفال لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بتلك الحفلات .

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية على تفعيل مثل تلك المبادرات الإنسانية والمشاركات المجتمعية المختلفة.



