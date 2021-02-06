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بين الناس

غداً.. انقطاع المياه عن بعض مناطق الإسكندرية

السبت 06/فبراير/2021 - 09:35 م
صدى البلد
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سيد احمد
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية انقطاع المياه عن (منطقة نادى الصيد وحتى العجمى غرب الإسكندرية)، غدًا الأحد الموافق 7 فبراير 2021، لمدة 12 ساعة، بدءاً من الساعة 10 مساء وحتى صباح اليوم التالى.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لأعمال الإحلال والتجديد بخط 800 مم الناقل للمياه بمحطة المنشية (1).

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
غداً.. انقطاع المياه عن بعض مناطق الإسكندرية
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