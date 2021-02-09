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أخبار العالم

4 قتلى و7 جرحى في 9 حوادث سير خلال 24 ساعة بلبنان

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:22 ص
لبنان
لبنان
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أمينة الدسوقى

أعلنت غرفة التحكم المروري اللبناني  "سقوط 4 قتلى و7 جرحى في 9 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية".

وقالت غرفة التحكم المروري اللبناني في تغريدة لها على تويتر وفقا لليبانون ديبايت أن حوداث السير أدت إلى سقوط 4 قتلي و7جرحي خلال 24 ساعة ماضية.


وكان البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قال فى وقت سابق إن الوضع في لبنان بلغ مرحلة خطيرة جراء تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية، محذّرا من أن الشعب اللبناني سينتفض من جديد في الشارع للمطالبة بحقوقه ومحاسبة المسئولين عن الوضع المتردي الذي تشهده البلاد حاليا.


وأشار بطريرك الموارنة إلى أنه لا يجوز لأي مسئول أن يتهرب من المسئولية والواجبات الوطنية الملقاة على عاتقه تحت أي ذريعة، لا سيما وأن الوضع في لبنان تخطى مسألة تشكيل الحكومة إلى مصير البلاد برمتها.


واتهم البطريرك الماروني المسئولين السياسيين بالتلاعب بمصير الدولة والشعب اللبناني، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تعاطفت مع شعب لبنان في محنته وأزماته، إلى جانب استنفاد جميع المبادرات والوساطات اللبنانية والعربية والدولية الرامية إلى تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة من دون جدوى "وكأن هناك إصرار على إسقاط الدولة بكل ما تمثل من خصوصية وقيم ودستور ونظام وشراكة وطنية"، على حد تعبيره.


واعتبر أن وضع لبنان في الوقت الراهن يتطلب أن تُطرح قضيته في مؤتمر دولي خاص برعاية الأمم المتحدة، بما يرسخ لبنان في أطره الدستورية الحديثة التي ترتكز على وحدة الكيان ونظام الحياد وتوفير ضمانات دائمة للوجود اللبناني تمنع التعدي عليه والمساس بشرعيته وتضع حدا لتعددية السلاح وتعالج حالة غياب سلطة دستورية واضحة تحسم النزاعات وتسد الثغرات الدستورية والإجرائية تأمينا لاستقرار النظام وتلافيا لتعطيل آلة الحكم عند كل استحقاق لانتخاب رئيس للجمهورية ولتشكيل حكومة جديدة.

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