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محافظات

فى عيد الحب.. لافتة اعتذار من فتاة لحبيبها على حائط شارع رئيسى بقنا

السبت 13/فبراير/2021 - 01:57 م
لافتة اعتذار من فتاة
لافتة اعتذار من فتاة لحبيبها
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عبرت فتاة بقنا، عن اعتذارها لحبيبها، من خلال لافتة معلقة على أحد الحوائط بشارع 23 يوليو بوسط مدينة قنا، تزامنًا مع عيد الحب.

وتضمنت اللافتة اعتذار من صاحبة اللافتة لشخص يدعى "يوسف"، مع إخباره بضرورة التوجه إلى أحد محلات الورود بمدينة قنا لاستلام هدية كتعبير عن الاعتذار فى عيد الحب.

وتفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع اللافتة التى توسطت مدينة قنا، ما بين سخرية و تهكم البعض، وتساؤلات من آخرين.

فيما اعتبر آخرين أن اللافتة ما هى إلا دعاية للمحل المذكور على اللافتة، والتى حظيت بمتابعة ومشاهدة عدد كبير من المارة فى الشارع.

وكان شارع 23 يوليو بوسط مدينة قنا، شهد تعليق لافتة تحمل عبارات حب و اعتذار من فتاة لحبيبة، مع دعوة لقبول هدية متروكة له فى أحد محلات الورود.


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