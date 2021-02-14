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توك شو

أخبار التوك شو.. سلالات كورونا الجديدة لا تظهر بالمسحات.. نصيحة مهمة لـ الستات في عيد الحب

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:12 م
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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ريهام فيكتور
تناولت برامج "التوك شو" خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات الهامة التي تناقش قضايا المواطنين نعرض أبرزها:


قال وزير الأوقاف ، الدكتور محمد مختار جمعة ،  إننا قمنا بعرض فيلم قصير عن مدى الحفاوة والاستقبال التي قوبلت بها قافلة الأوقاف من أشقائنا في السودان ونشر الفكر ومواجهة التطرف .


قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تسعى لتحقيق الامن الغذائي للمواطن المصرى، منوهًا إلى أنه في هذا الإطار تم اعتماد 17 مليون جنيه كتمويل جديد لتطوير مراكز تجميع الألبان.


قال الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بالإنسان المصري، وبالتالي فإن منظومة الشباب و الرياضة جزء من هذا الاهتمام لأن مهمتنا وجزء أساسي من أولوياتنا هو بناء الإنسان.


قالت الدكتورة إيمان عفيفي، خبيرة الاتيكيت والبروتوكول، إننا نعاني من مشكلة وهي أننا لم نتمتع بثقافة الاعتذار، لافتة إلى أننا إذا بادرنا بالاعتذار أو أقدمنا عليه أولا سيكون ذلك في غاية الأهمية، وخاصة بين العلاقات الزوجية "والراجل والست"، وبهذه الطريقة إذا بادرت المرأة بالاعتذار "هتكسفوا وهتخليه بعد كده يعتذر، وذلك لأن في بعض الأحيان الرجال لا يتذكرون الكثير من التواريخ في المناسبات المختلفة.


قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن عدد المتعافين من فيروس كورونا على مستوى العالم أصبح يقترب من عدد المصابين بالفيروس، كما أن نسبة الوفيات تتراوح ما بين 1.5-3% من المصابين.


قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها تشجع المصريين فى الخارج والمستثمرين فى المساعدة للتنمية داخل مصر.


"يعني انا لو قولتلك بص وراك ولقيت حاجة لابسة اسود في اسود كده.. مش هتتخض؟ بهذه الكلمات بدأ الفنان خالد سليم حواره مع برنامج " It's Show Time" المذاع على قناة "سي بي سي"، والتي أوحت بقوة ورهبة العمل في مسلسل "جمال الحريم"، كاشفا عن شخصيته والتي يلعب دور "يوسف" بها، وهو شخصية محب للحياة ولديه سلام نفسي ويحب الجميع برغم أنه من عائلة أرستقراطية إلا أنه زهد هذه الحياة واتجه إلى الصوفية والتغني بها.


قال الإعلامي أسامة منير، إن الاحتفال بيوم عيد الحب يختلف من شخص إلى آخر، مشيرًا إلى أن هناك من يكتفي بتبادل الهدايا، وآخرين يسهرون خارج المنزل، وهناك أيضًا من يرسل بعض الرسائل، لافتا إلى أن كل شخص يتعامل حسب إمكاناته في احتفاله بهذا اليوم، معقبا "المفروض كل يوم في حياتنا يكون عيد حب، ليه نستني يوم واحد في السنة علشان أعبر للطرف الآخر عن حبي". 


قال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، إنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن المحافظة في إطار تدشين ثلاثة تجمعات سكنية جديدة، لترتفع عدد الوحدات السكنية المنفذة بالمحافظة، بمشروعات الإسكان، إلى 24 ألف وحدة خلال عام واحد.

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