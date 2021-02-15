ماذا يحدث عند تناول ماء بالليمون يوميا؟

لهذه الفوائد يجب عليك شرب ماء الليمون كل يوم:









1. مكافحة الشيخوخة

نحن جميعًا نتقدم في العمر ، لكن هذا لا يعني أنه يتعين علينا تسوية الجلد المترهل ، بفضل جرعته الكبيرة من فيتامين C ، يساعد الماء مع الليمون في إصلاح خلايا الجلد التالفة ويقلل من الشوائب والأخاديد العميقة والتجاعيد والخطوط الدقيقة.





2. يساعد على منع حب الشباب

يمكن أن تساعد الكميات الجيدة من الماء مع الليمون في شفاء بشرتك من الداخل ،هذا لا يعني أن حب الشباب والرؤوس السوداء وعيوب الجلد الأخرى ستختفي تمامًا ، لكن الأمر يستحق المحاولة .





3. شعر أقوى وأكثر صحة

يساعد ماء الليمون في الحفاظ على صحة شعرك ، لان الخصائص الجيدة في الليمون تقوي أيضًا جذور الشعر وتعزز نمو الشعر الجديد وأيضًا يحتوي ماء الليمون على خاصية قابضة يمكن أن تساعد في تقليل دهنية الشعر.





4. للتعافي من بعض الامراض

هل تعانين من نزيف في اللثة؟ املأ كوبًا بالماء الفاتر وأضف عصير الليمون ، ستلاحظ أنه بعد دقيقة من الغرغرة يقل النزيف.

يساعد أيضًا تأثير التطهير لماء الليمون في الشفاء من المرض، هل لديك حمى شديدة أو حلق شديد؟ يساعد ماء الليمون على قتل البكتيريا.



