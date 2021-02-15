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مرأة

ماذا يحدث عند تناول ماء بالليمون يوميا؟

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:19 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يجلب شرب ماء الليمون العديد من الفوائد الصحية ولذلك يمكن ان نضيف بشكل أساسي شريحة من الليمون لإضفاء الحيوية على كوب بسيط من الماء، لكن هل تعلم أن شرب الماء بالليمون كل يوم له فوائد صحية عديدة الكثير لدرجة أنك ستشعر على الأرجح بالميل إلى الجري تلقائيًا إلى السوق لتخزين تلك الفاكهة الصفراء. 

لهذه الفوائد يجب عليك شرب ماء الليمون كل يوم:


1. مكافحة الشيخوخة
نحن جميعًا نتقدم في العمر ، لكن هذا لا يعني أنه يتعين علينا تسوية الجلد المترهل ، بفضل جرعته الكبيرة من فيتامين C ، يساعد الماء مع الليمون في إصلاح خلايا الجلد التالفة ويقلل من الشوائب والأخاديد العميقة والتجاعيد والخطوط الدقيقة.

2. يساعد على منع حب الشباب
يمكن أن تساعد الكميات الجيدة من الماء مع الليمون في شفاء بشرتك من الداخل ،هذا لا يعني أن حب الشباب والرؤوس السوداء وعيوب الجلد الأخرى ستختفي تمامًا ، لكن الأمر يستحق المحاولة .

3. شعر أقوى وأكثر صحة
يساعد ماء الليمون في الحفاظ على صحة شعرك ، لان الخصائص الجيدة في الليمون تقوي أيضًا جذور الشعر وتعزز نمو الشعر الجديد وأيضًا  يحتوي ماء الليمون على خاصية قابضة يمكن أن تساعد في تقليل دهنية الشعر.

4. للتعافي من بعض الامراض
هل تعانين من نزيف في اللثة؟ املأ كوبًا بالماء الفاتر وأضف عصير الليمون ، ستلاحظ أنه بعد دقيقة من الغرغرة يقل النزيف.
 يساعد أيضًا تأثير التطهير لماء الليمون في الشفاء من المرض، هل لديك حمى شديدة أو حلق شديد؟ يساعد ماء الليمون على قتل البكتيريا.

 
5. يعزز الهضم
الانتفاخ وآلام البطن أو تقلصات: يحدث هذا لنا جميعًا في بعض الأحيان، خذ كوبًا من الماء الفاتر مع عصير ليمونة كاملة يمكن أن يساعد ذلك في تعزيز عملية الهضم ، مما يؤدي إلى اختفاء التقلصات والألم بسرعة.

6. صحة الكلى
نعلم جميعًا أن شرب كمية كافية من الماء مفيد لكليتنا لكن هل تعلم أن شرب ماء الليمون يجعل الكلى أكثر سعادة؟ يساعد الليمون على التخلص من السموم والفضلات من أجسامنا بشكل أسرع.

7. تقوية جهاز المناعة
الليمون مليء بفيتامين سي وبالتالي يمكن أن يوفر دفعة كبيرة لجهاز المناعة لديك .مما يساعدك على منع الأمراض أو مكافحتها.

8. تحسين الرئة
إذا كنت تعاني بانتظام من مشاكل في الجهاز التنفسي مثل الربو أو التهاب الشعب الهوائية ، فقد يساعد الماء بالليمون  علي تحسين الرئة ،من الواضح أن المشكلة قد لا تختفي بمجرد شرب كوب من ماء الليمون ، لكن كوبًا يوميًا يمكن أن يساعد في تحسين الجهاز التنفسي.


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