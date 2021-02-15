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اقتصاد

بسبب زيادة المبيعات.. خسائر مصر للألومنيوم تتراجع وتسجل 341 مليون جنيه خلال 6 أشهر

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:01 م
تراجع خسائر مصر للالومنيوم
تراجع خسائر مصر للالومنيوم
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علياء فوزى
أظهرت القوائم المالية لشركة مصر للألومنيوم، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية احدى شركات قطاع الاعمال العام تراجع خسائر الشركة بنسبة 42.7% خلال النصف الأول من العام المالي الجارى.

كشفت الشركة في بيان ، اليوم الاثنين، أنها سجلت صافي خسائر بلغ 341.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 595.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

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وتابعت "ارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 501.4 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 358.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي".

وعزت الشركة ارتفاع إيراداتها إلى زيادة كمية مبيعاتها خلال الفترة من 102764 طنًا إلى 157774 طنًا بزيادة قدرها 55010 أطنان، وكذلك إلى زيادة متوسط سعر البورصة من 1757 دولارًا للطن إلى 1809 دولارات للطن.

وأشارت كذلك إلى زيادة صافي الدخل بمبلغ 255 مليون جنيه عن الفترة المقارنة وذلك نتيجة انخفاض عوامل التكلقة في العملية الإنتاجية وخاصة الكهرباء وارتفاع أسعار المعادن.

وكانت شركة مصر للألومنيوم، قالت إن تكلفة تطوير الشركة تقديرية بلغت 13 مليار جنيه، ولم يتم تحديد التكاليف النهائية، مشيرةً إلى أن الدراسة الفنية والتسويقية لمشروع الخط السابع، والتي بدأت شركة بيكتل الأمريكية في إعدادها، من المتوقع أن تستغرق قرابة الـ8 أشهر على الأقل.

وحققت شركة مصر للألومنيوم، خسارة بلغت 150.9 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية سبتمبر 2020، مقابل 277.8 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من العام المالي المقارن.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي، إيرادات بلغت 2.18 مليار جنيه، مقابل 1.89 مليار جنيه إيرادات في الربع المقارن من العام المالي الماضي.


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