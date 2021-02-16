لراغبي تعلم الموسيقى .. مركز الإبداع يعلن عن عودة أنشطته.. تفاصيل

- التقديم البالغين :

صورة البطاقة

عدد اتنين صورة شخصية

- التقديم الأطفال : صورة شهادة الميلاد

صورة بطاقة ولي الأمر

عدد اتنين صورة شخصية ويتم تقديم الأوراق داخل مركز الابداع الموسيقى بكلية التربية الموسيقية حلوان ويتم بعد تقديم الأوراق الحصول على كود الدفع الالكتروني .





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وأشار المركز أن مصاريف الدورة التدريبية 600 جنية ويمكن الدفع الالكتروني من خلال المكينات الالكترونيه مثل ( أمان- مصاري- بي- سداد - ممكن )





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أعلن مركز الابداع الموسيقى بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، عن عودة الدورات التدريبة بالمركز والتى كانت قد توقفت فى الفترة السابقة .وقال مسؤول مركز الابداع الموسيقى أنه قد تقرر عودة الدورات التدريبيه بالمراكز وبداء الحجز فى بالكورس المكثفوحدد المركز أن تكون الدورات يوم واحد فقط فى الأسبوع وهو يوم الجمعة وتستمر حتى نهاية شهر مارس القادم وتنطلق الدورة من يوم الجمعة القادمة 20 فبراير وتستمر حتى نهاية شهر مارس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 5 مساء .أوضح المركز عن الاوراق المطلوبة التقديم وهي كالاتي: