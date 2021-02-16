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أخبار البلد

حدث ليلا.. السيطرة على حريق ناتج عن انفجار إسطوانات غاز بطنطا.. ضباب كثيف يغطي سماء الإمارات وتحذير شديد من شرطة دبي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:36 ص
صدى البلد
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محمد جمال دسوقي
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية، علي الحريق الهائل الذي اندلع بمحيط ملعب قرية خرسيت بمركز طنطا إثر انفجار 6 اسطوانات غاز، حيث تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة واجراء عمليات التبريد.

يستضيف فريق برشلونة منافسه باريس سان جيرمان اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا. 

انتزعت الرحمة والإنسانية من قلب مراهق، حيث أقدم على تصوير نفسه وهو يقطع حلق كلب ويتركه يلهث، ثم نشر لقطات الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

هل من صلى الفجر لا يصلي الصبح ؟، لعله أحد الأمور المطروحة والتي تشغل الكثيرون، ممن يلتبس عليهم الفرق بين صلاة الفجر والصبح ، فالجميع يعلم أن فضل صلاة الفجر في وقتها عظيم، وأنه لهذا أوصى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بالحرص على اغتنامه، لكن أغلبنا لا يعلم آخر وقت صلاة الفجر في وقتها ، وكذلك هل من صلى الفجر لا يصلي الصبح ؟.

غطى الضباب الكثيف، الأجواء، في غالبية أنحاء الإمارات، وذلك وسط تحذيرات من شرطة دبي لتوخي الحذر. 

تعرضت معظم أسواق السيارات حول العالم الى هبوط حاد في نسب مبيعاتها لمختلف فئات السيارات ، بسبب جائحة فيروس كورونا ، وانتشاره في جميع دول العالم، ولكن العديد من الدول أجرت- خلال الفترة الماضية- معايشة مع ذلك الوباء العالمي الجديد الذى من الممكن ان يستمر لفترات أطول من ذلك ، لإنعاش اقتصادها ، والعمل على بدء عودة الحياة الى طبيعتها مرة أخرى .

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على بعض القضايا، إلا أنه توقع إجرائه اتصالا به في القريب العاجل. 

أعرب وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلنكن، اليوم الثلاثاء، عن غضب الولايات المتحدة من الهجوم الذي تعرضت له مدينة أربيل العراقية وقاعدة أمريكية فيها. 

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، عن رصده 35 عملية قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا.




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