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رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:02 ص
برشلونة - باريس سان
برشلونة - باريس سان جيرمان
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عبدالله هشام
يستضيف فريق برشلونة منافسه باريس سان جيرمان اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دورى ابطال اوروبا . 

ويسعى فريق برشلونة لمصالحة جماهيره بعد سجل الخسائر وفقدان القدان النقاط المتتالي التي وقع فيها منذ انطلاق الموسم علي المستوي المحلى . 

ومن المتوقع ان يبدأ برشلونة المباراة بتشكيل كالتالي : 

حارس المرمى : تير شتيجن
الدفاع :جوردي ألبا - لونجليه - مينجويزا - جونيور فيربو
الوسط :بيدري - بوسكيتس - دي يونج
الهجوم : جريزمان - ليونيل ميسي - عثمان ديمبيلي

علي جانب اخر يحاول فريق باريس سان جيرمان الثأر من رفاق ميسي بعد الريمنتادا القاسية التى تعرض لها عام 2017 حينما فاز الفريق الفرنسي في مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف دون رد وتلقي هزيمة قاسية بنتيجة 6 اهداف مقابل هدف . 

حراسة المرمي : كيلور نافاس
الدفاع : لايفن كورزاوا - كيمبيمبي - ماركينيوس - تيلو كيرير
الوسط : لياندرو باريديس - إدريسا جايي- يوليان دراكسلر
الهجوم : كيليان مبابي  - مويس كين - ماورو إيكاردي

وكان فريق برشلونة صعد بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة برصيد 15 نقطة بعدما حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل مباراة واحدة . 

بينما تأهل باريس سان جيرمان بعدما احل المركز الاول برصيد 12 نقطة جمعهم من 4 انتصارات وتعادلين .
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