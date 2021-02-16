محافظ القاهرة: مستعدون للتعاون مع القوى العاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة وتأمين مستقبلهم

قال اللواء خالد عبد العال ، محافظ القاهرة ، إن العمالة غير المنتظمة ، هي العمالة التي ليس لها مصدر رزق ثابت ، بالتالي قامت الدولة بالاهتمام بهم ، وتأمين مستقبلهم ومستقبل أولادهم ، وذلك داخل وثيقة التأمين التكافلي التى قدمتها الدولة المصرية لهم اليوم .





وأشاد "عبد العال " خلال لقائه مع كاميرا برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، بدور وزارة القوى العاملة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحمايتهم ، مبديًا الاستعداد التام للتعاون مع الوزارة في هذا الشأن في سبيل حماية العمال مما ينعكس على النهوض بالاقتصاد المصري .





من جانبه ، قدم أحمد نظمى وكيل مديرية القوى العاملة بالجيزة الشكر والتقدير للوزير والمحافظ ، على توجيهاتهما لرعاية ودعم العمالة غير المنتظمة وشمولها بالحماية والرعاية لدعم الاقتصاد القومي ، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسي و استكمالا لما بدأته الوزارة من مبادرات لحماية تلك الفئة في كافة نواحي حياتهم .





كما كشف وكيل المديرية : إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية سجلت 11 ألفا و 937 عاملًا ، تقوم برعايتها اجتماعيًا وصحيًا على مدار العام، من خلال منح يتم صرفها لهم في حالات الزواج والمواليد ووفاة لأحد الأقارب أو وفاة للعامل تسلم لأسرته ، وصلت في العام المالي الجاري 770 ألف جنيه ، فضلًا عن المساعدة في إجراء 29 عملية جراحية قدرت بـ 98 ألف جنيه ، صرفت من حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة للعمالة المسجلة .