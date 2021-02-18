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مرأة

مجربة وسريعة.. 5 حيل مذهلة لإطالة الرموش

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:30 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

هناك عدة طرق لتحسين نمو الرموش يمكنك استخدام الزيوت الأساسية وتدليك جفونك وإراحة رموشك من المكياج. لكن أسهل طريقة لتحسينها هي تنويع وجباتك اليومية. كل ما عليك القيام به هو تناول بعض الأطعمة الصحية واللذيذة التي ستفيد ليس فقط رموشك ، ولكن جسمك بالكامل.

إليك وفقا لموقع برايت سايد أطعمه خارقة لرموش طويلة وصحية.

1. البيض
البيض غني  بالبروتين و تساعد الأطعمة الغنية بالبروتين جسمك على الحصول على الكمية المناسبة من الأحماض الأمينية لإنتاج الكيراتين. سيجعل  الرموش  أقوى وأطول.

2. سمك السلمون
السلمون  مصدر لأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د وفيتامينات ب و تعمل الأحماض الدهنية أوميغا 3 على حماية رموشك من التقصف ومن أن تصبح هشة ومتساقطة. تعمل فيتامينات D و B على تعزيز نمو رمش العين.

3. المكسرات
 تمد المكسرات جسمك بأحماض أوميغا 3 وفيتامين هـ و تقوم الأحماض الدهنية مع فيتامين هـ بنقل الدم والأكسجين إلى بصيلات الشعر. يزيد من تدفق الدم ويقوي بصيلات الشعر. يساعد في الحفاظ على رموشك في مكانها لفترة أطول ويشجعها على النمو بسرعة أكبر.

4. الفواكه والخضروات
 تحتوي الفواكه والخضروات على فيتامينات A و C و هذه الفيتامينات تفيد نمو الرموش وإنتاج الكولاجين. يحتوي قشر الفواكه والخضروات على مادة السيليكا ، وهي معدن أساسي يساعد على جعل رموشك طويلة وصحية

5. المشروم
 مصدر مهم لفيتامين B3 و يحفز فيتامين ب 3  نمو الرموش ويقضي على الرموش الجافة والهشة ويمنع تساقط رموشك.

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