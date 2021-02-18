وزير التعليم العالي ينعى الدكتور سعيد درويش

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الدكتور سعيد درويش مستشار وزير التعليم العالي السابق لربط البحث العلمي بالصناعة، والأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

الجدير بالذكر استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، حول أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المعينين والمنتدبين والمعارين بالمعاهد العالية الخاصة والمتوسطة خلال العام الدراسى 2020/2021 والتى بلغت (1067) حتى الآن.













وأشار التقرير إلى أن عدد رؤساء مجالس الإدارة بالمعاهد الذين تمت الموافقة على تعيينهم بلغ (80) رئيسًا موزعين على النحو التالى: (30 بالمعاهد الهندسية، 32 بالمعاهد الإدارية والحاسب والنظم، 5 بالمعاهد العالية والمتوسطة للخدمة الاجتماعية، 7 بمعاهد السياحة، 2 بمعاهد الإعلام واللغات، 2 بالمعاهد الزراعية، 2 بمعاهد العلوم الصحية والتمريض).









وأضاف التقرير أن هناك حوالى (114) عميدًا تم تعيينهم بالمعاهد موزعين على النحو التالى: (19 بالمعاهد الهندسية، 50 بالمعاهد الإدارية والحاسبات والنظم، 17 بالمعاهد العالية والمتوسطة للخدمة الاجتماعية، 16 بمعاهد السياحة، 8 بمعاهد الإعلام واللغات، 2 بالمعاهد الزراعية، 2 بمعاهد العلوم الصحية والتمريض).







