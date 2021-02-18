عفو رئاسي وتعديل وزاري.. قرارات عاجلة من الرئيس الجزائري

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، العفو الرئاسي عن 60 من معتقلي الحراك في البلاد.





كما قرر تبون في كلمته بمناسبة يوم الشهيد، إجراء تعديلا حكوميا خلال 48 ساعة فقط، يشمل على القطاعات المقصرة.





وقال: "هناك تعديل حكومي سأعلن عنه غدا الجمعة أو بعد غد السبت، وأمضيت مرسوم عفو رئاسي يشمل من 55 إلى 60 شخصا من معتقلي الحراك".





فيما قرر تبون حل مجلس الشعبي الوطني، والإبقاء على مجلس الأمة، كما دعا إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة.



