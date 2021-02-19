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رياضة

محمد صلاح لا يحصل على التقدير في ليفربول.. كلوب يرد منفعلا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:47 م
كلوب ومحمد صلاح
كلوب ومحمد صلاح
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محمد السعيد
أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، يحظى بالتقدير الكافي من قبل الجميع في الريدز.

وبسؤاله خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة إيفرتون، عن سبب عدم حصول محمد صلاح على التقدير الكافي في ليفربول، أجاب كلوب منفعلا: "لا تسألوني لماذا لا يحظى محمد صلاح بالتقدير الكافي".

وتابع يورجن كلوب: "محمد صلاح يحصل على كل التقدير منا، أتذكر عندما فاز بكرة رأسية في منطقة جزائنا خلال مباراة لايبزيج الأخيرة، لقد كانت واحدة من اللحظات المفضلة بالنسبة لي.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة إيفرتون غدا، السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بفارق 3 نقاط عن إيفرتون صاحب المركز السابع.
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