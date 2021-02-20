ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اليوم.. انطلاق معسكر منتخبي الشباب والناشئين لمدة 5 أيام

السبت 20/فبراير/2021 - 08:51 ص
صدى البلد
Advertisements
يسرى غازى
يدخل اليوم السبت، منتخب الناشئين مواليد ٢٠٠٦ بقيادة مؤمن سليمان، ومنتخب مواليد ٢٠٠٣ بقيادة محمود جابر، معسكرا تدريبيا خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٥ فبراير الجاري.


واستدعى جهاز منتخب ٢٠٠٦ ثمانية لاعبين بصفوف ناشئي الإسماعيلي على النحو التالي: عبدالرحمن محمود ومحمود محمد أحمد ومهند عبدالعاطي إبراهيم وأحمد عاطف سلامة خلف الله ويوسف محمد عبدالله ومحمد عبدالسميع وبشار أشرف ومحمد سيد أحمد رجب.

كما استدعى منتخب مصر مواليد ٢٠٠٣ قائمة مكونة من ٩ لاعبين بنادي إنبي جاءت على النحو التالي:
خالد عبد العال محمد 
محمد حمدى ابراهيم 
أحمد رشدى شحات 
أحمد محمد فتحي الشهير بميسى
أحمد نادر حواش
عمر رضا  عبد المجيد
محمد صلاح مسلم والملقب بكباكا
محمود فرحات  السيد
علوان محمد احمد

وبدأ أول أمس الخميس منتخبا الشباب والناشئين من مواليد 2003 و2006 رحلة عملهما بإجراء المسحات الطبية للاعبين المختارين ضمن المجموعة الأولى التي سيتم اختبارها من خلال معسكر مفتوح يقام الأسبوع المقبل.

وقال محمود جابر المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب إن فترة اختيارات اللاعبين سوف تتم من خلال عدة أفواج لضمان متابعة أكبر عدد من اللاعبين عن قرب، كما أن المجموعة التي ستدخل معسكر الأسبوع المقبل لا يعد اختيارا نهائيا. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد مجاهد عن اختيار مدربي الشباب والناشئين: طالب الولاية لا يولى

منتخبا الشباب والناشئين يبدآن رحلة التجهيز غدًا بالمسحات الطبية

منتخبا الشباب والناشئين يبدٱن مسحات كورونا اليوم

منتخب 2006 يستدعى 8 لاعبين من الإسماعيلي بمعسكر فبراير

الجبلاية تجري مسحات منتخب 2003 استعدادا للمعسكر المفتوح .. صور

بالأسماء.. منتخب 2003 يستدعي 9 ناشئين من إنبي لمعسكر فبراير

ترشيحاتنا

ناسا تلتقط أول صور ملونة شديدة الوضوح لكوكب المريخ

أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي يرسل صورة بتوقيعه لسيدة أهدته لوحة نادرة.. والإفتاء: تحديد النسل ليس فيه مانع شرعي

بإطلالة كلاسيكية.. كنزي دياب في أحدث ظهور عبر انستجرام

إعلامية كويتية تسخر من رغد صدام حسين.. ما القصة؟

نشرة الحوادث.. لحظة إشعال النيران في صاحب فرن بالغربية.. شاب يدس السم في الجاتو ليتخلص من صديق عمره

دعاء التحصين من الحسد والعين بـ4 سور قرآنية.. رددها بعد صلاة الفجر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد شبيهة فاتن فريد.. حفيدتها طبيبة بريطانية نسخة طبق الأصل.. صور نادرة

لعشاقها بالخليج... شاهد GMC همر E الكهربائية موديل 2022

بإطلالة جذابة.. ابنة أحمد زاهر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها