وزيرة الصحة: طبيب الأسرة يقدم 85% من الخدمات للمنتفعين في المنظومة الجديدة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق اسم الدكتور محمد إسماعيل، على وحدة طب أسرة المحسمة القديمة بمحافظة الإسماعيلية تخليدًا لذكراه، مشيرة إلى أنه أحد أبطال الفريق الطبي الذي اُستشهد خلال أداء عمله نتيجة نزيف بالمخ.









كان ذلك أثناء تفقد وزيرة الصحة والسكان، وحدة طب أسرة "المحسمة القديمة" بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتورة نفين النحاس، مدير المكتب الفني للوزيرة ومعاونة الوزيرة للتأمين الصحي، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار جولتها الميدانية لمتابعة العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تابعت دورة المرضى منذ دخولهم الوحدة حتى حصولهم على الخدمة الطبية وصرف العلاج اللازم لهم، كما راجعت الوزيرة ملفات طب الأسرة بالوحدة للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات المسجلة بالوحدة 25 ألفا و470 ملفا فرديا حتى الآن، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019.





وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على التحدث مع الأطقم الطبية، والاستماع إليهم للوقوف على التدريبات التي حصلوا عليها قبل العمل بالمنظومة الجديدة، مؤكدة لهم على الدور الهام لطبيب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يقوم بتقديم 85% من الخدمات الطبية للمنتفعين في المنظومة الجديدة.





وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أشادت بكفاءة الأطقم الطبية، وحصولهم على التدريبات اللازمة بمختلف التخصصات الطبية: قائلة لهم "اثق في قدراتكم.. وهذه المنظومة يتم بناءها بسواعدكم لكتابة تاريخ جديد في المنظومة الصحية بمصر"، كما وجهت الشكر لهم لتفانيهم وإخلاصهم في العمل وحرصهم على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.





من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، أنه تم تدريب جميع الأطقم الطبية العاملة بالمنظومة سواء بالمستشفيات او المراكز الطبية على أعلى مستوى.





يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هي (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو الماضي، إضافةً إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.