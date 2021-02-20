أحمد موسى عن إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين: ناسنا وشرفنا أهم من الصداقة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن نقابة الإعلاميين، قررت إلغاء تصريح مزاولة المهنة ، للإعلامي تامر أمين؛ لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى ، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"،: "تحرك مهم من نقابة الإعلاميين على خلفية إهانة الإعلامي للصعيد وأهله".





ومن جهته، قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على إهانة الصعايدة، إن هناك قضايا لا تقبل الحياد، مضيفا: "الزمالة والصداقة شيء، وأهلي وناسي وشرفنا شيء تاني، وانا عندي دول اهم".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "ما قيل في حق الصعايدة عار ونحن لا نسامح".



