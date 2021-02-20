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أحمد موسى عن إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين: ناسنا وشرفنا أهم من الصداقة

السبت 20/فبراير/2021 - 09:40 م
تامر امين
تامر امين
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هاني حسين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن نقابة الإعلاميين، قررت إلغاء تصريح مزاولة المهنة، للإعلامي تامر أمين؛ لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"،: "تحرك مهم من نقابة الإعلاميين على خلفية إهانة الإعلامي للصعيد وأهله".

ومن جهته، قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على إهانة الصعايدة، إن هناك قضايا لا تقبل الحياد، مضيفا: "الزمالة والصداقة شيء، وأهلي وناسي وشرفنا شيء تاني، وانا عندي دول اهم".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "ما قيل في حق الصعايدة عار ونحن لا نسامح".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لازم العدالة تاخد مجراها وأشكر المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام على موقفه تجاه ما حدث للصعايدة".
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